Tekken 8 : Bryan Fury déchaîne sa violence psychotique

Bryan Fury revient dans Tekken 8 avec ses techniques emblématiques comme Anaconda Assassin, Cross Bazooka et Snake Spin Mach Breaker.

Dans Tekken 8, Bryan Fury conserve son apparence originale, à savoir celle d’un ancien flic devenu un cyborg féroce et électrifié. Il combine ses améliorations bioniques avec un style de combat féroce qui mêle des frappes brutales, des coups de pied qui brisent les os et des techniques de lutte dévastatrices. Ses mouvements se caractérisent par leur puissance et leur précision, ce qui permet aux joueurs de porter des coups violents et d’écraser leurs adversaires avec une agressivité implacable. Mais Bryan Fury n’est pas qu’une question de force brute. Il possède également une vitesse et une agilité impressionnantes, ce qui en fait un combattant polyvalent capable de combler rapidement le fossé qui le sépare de ses adversaires. Son style de jeu à haut risque et à haut rendement récompense les joueurs qui savent lire leurs adversaires et tirer parti de leurs faiblesses.

Bryan Fury en action dans Tekken 8

Outre ses prouesses au combat, Bryan Fury se distingue par son apparence et sa personnalité emblématiques. Avec ses cheveux blonds hérissés, son sourire menaçant et son œil cybernétique, il dégage une aura froide et intimidante. Il est l’incarnation du renégat rebelle, avec un penchant pour le chaos et le désordre. À la fin de Tekken 7, il défait Robert “Bob” Richards et repère un avion de chasse. Il saisit alors une barre de fer et la lance dans l’avion. Au moment où celui-ci explose, Bryan Fury se retourne et s’éloigne en riant.

Tekken 8 sortira sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam).