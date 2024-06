“Tales of the Shire” : un petit village douillet dans lequel vous ne pouvez pas courir, seulement sautiller

De quoi passer un petit moment hors du temps.

Tl;dr Un nouveau jeu Tolkien, Tales of the Shire, attendu cette année.

Il propose une approche douce avec des activités familières et agréables.

Le jeu est conçu pour être relaxant et permet des erreurs.

Il sera disponible sur PC, Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series X/S.

Tales of the Shire : une ode à la quiétude

On l’attend toujours avec une certaine impatience : un nouveau jeu s’inspirant de l’univers Tolkien, cette fois intitulé Tales of the Shire. Prévu pour une sortie plus tard cette année, le jeu s’écarte des aventures tumultueuses de Gollum pour offrir une expérience douce et apaisante où le joueur incarne un personnage qui assiste ses voisins dans leurs diverses tâches.

Une vie paisible au cœur de la Comté

Le jeu nous plonge dans l’univers des Hobbits, entre la fin de Le Hobbit et le début de Le Seigneur des Anneaux. Pêche, jardinage, cuisine : Tales of the Shire propose des plaisirs simples qui renforcent les relations avec les autres personnages et débloquent de nouvelles recettes. Le système de décoration de la maison est simple, mais efficace, permettant même de déplacer un livre ou une table entière. Plus qu’un jeu, c’est une véritable invitation à une vie paisible et sereine.

Des missions familières aux enjeux importants

Si les activités proposées peuvent sembler familières pour les habitués du genre, elles n’en demeurent pas moins essentielles pour l’objectif principal du jeu : transformer le hameau de Bywater en un vrai village. Comment ? En aidant ses voisins dans leurs différents projets. Lors de la démonstration du jeu, par exemple, le joueur doit élaborer un nouveau menu pour l’auberge locale. Son inspiration ? Les aventures de Bilbon Sacquet et son combat contre un dragon.

Une immersion tolkienne

Le jeu est riche en références à l’univers de Tolkien, sans pour autant en être accablant. À ce titre, la présence d’un expert Tolkien au sein de l’équipe de développement garantit une cohérence avec l’œuvre de l’auteur. Feuilles de lembas, pieds poilus et ambiance chaleureuse sont ainsi au rendez-vous. Le mécanisme de relation entre les personnages est basé sur des dîners qui renforcent les liens entre voisins et débloquent de nouvelles quêtes.

Tales of the Shire mise sur une atmosphère détendue, avec une progression lente qui laisse au joueur tout le loisir de découvrir les recoins du village. Il sortira sur PC, Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series X/S.