“T.J Stone”, figure emblématique de la crypto-monnaie, plaide coupable de fraude électronique

Thomas John Sfraga, alias "TJ Stone", a plaidé coupable de fraude par fil devant un tribunal fédéral de Brooklyn jeudi. Que signifie ce plaidoyer pour son avenir juridique ?

Tl;dr Sfraga a trompé des investisseurs avec une crypto-monnaie inexistante.

Il a détourné plus d’1,3 million de dollars pour usage personnel.

Il a fait miroiter des projets de construction fictifs pour attirer des investisseurs.

Sfraga risque jusqu’à 20 ans de prison et doit rembourser 1,33 million de dollars.

Un faux portefeuille de crypto-monnaie mène à de vraies conséquences

Selon le département de la Justice des États-Unis, un certain Sfraga est accusé d’avoir berné des investisseurs en leur promettant des rendements allant jusqu’à 60% en trois mois grâce à un portefeuille numérique de crypto-monnaie inexistant.

Une exploitation illicite des économies durement gagnées

“Depuis des années, Sfraga a audacieusement menti à ses amis, voisins et investisseurs pour escroquer plus de 1,3 million de dollars de leurs économies de toute une vie“, a commenté Breon Peace, le procureur des États-Unis pour le district Est de New York. Plutôt que de tenir ses promesses, Sfraga aurait détourné ces fonds pour un usage personnel et pour apaiser les précédentes victimes de ses activités frauduleuses.

Brooklyn Man and Cryptocurrency Personality "T.J. Stone" Pleads Guilty to Wire Fraud Defendant Admits Bilking Real Estate and Cryptocurrency Investors Out of Over $1.3 Million Using Business Named After Fictitious Seinfeld Company@NewYorkFBI https://t.co/ZaIITsS4YQ — US Attorney EDNY (@EDNYnews) May 17, 2024

Une entreprise fictive pour attirer les investisseurs

Sfraga prétendait également être propriétaire des entreprises “Vandelay Contracting Corp.” et “Build Strong Homes LLC”, des noms qui rappellent une entreprise fictive de la série télévisée “Seinfeld“. Cette référence fictive faisait partie de sa stratégie pour attirer les investisseurs dans le financement de projets de construction qui n’existaient pas.

Le piège de la cryptomonnaie

Une enquête du FBI a révélé que les activités frauduleuses de Sfraga s’étendaient également au “staking” de cryptomonnaie, un processus où les actifs numériques sont utilisés pour soutenir un réseau de blockchain, offrant des rendements potentiels. Selon une plainte du FBI en décembre 2023, Sfraga a déformé les risques liés au staking de cryptomonnaie aux investisseurs potentiels, affirmant qu’il s’agissait d’une “situation à toute épreuve” sans “aucun risque“.

Aujourd’hui, Sfraga, dont le parcours inclut le développement immobilier, les relations médias, le podcasting et l’organisation d’événements de cryptomonnaie à New York, risque jusqu’à 20 ans de prison. Il a également été condamné à verser des dommages-intérêts pour un montant de 1,33 million de dollars.