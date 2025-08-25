Swept Away : le pari raté de Guy Ritchie

Connu pour ses films policiers à succès, Guy Ritchie s’est aventuré dans la comédie romantique avec un résultat désastreux.

Tl;dr Guy Ritchie, après le succès de Lock, Stock and Two Smoking Barrels et Snatch, prend un virage risqué en dirigeant sa femme Madonna dans Swept Away.

Le film souffre d’un casting critiqué, d’un scénario édulcoré et d’une promotion mal calibrée, provoquant un rejet critique et public.

Cet échec laisse une marque sur les parcours de Ritchie et Madonna, rappelant que la renommée seule ne sauve pas un projet.

De l’audace à la désillusion : le pari risqué de Guy Ritchie

À la fin des années 1990, le cinéma britannique voyait surgir une nouvelle figure prometteuse : Guy Ritchie. Après l’enthousiasme suscité par Lock, Stock and Two Smoking Barrels, il enchaîne avec Snatch, consolidant un style nerveux, même si certains observateurs y voyaient déjà une forme de redite. Pourtant, alors que beaucoup attendaient un nouveau défi créatif, le réalisateur prend un virage inattendu, influencé par sa relation avec la star planétaire Madonna, qu’il épouse fin 2000.

Madonna à l’écran : icône pop mais actrice controversée

Difficile d’oublier l’impact visuel et musical de Madonna dans les années 1980. Son ambition cinématographique n’a pourtant jamais vraiment convaincu Hollywood. Certes, ses débuts dans Desperately Seeking Susan avaient laissé entrevoir un potentiel certain. Mais au fil des comédies rétro et essais moins mémorables (Shanghai Surprise, Who’s That Girl?), la chanteuse peine à s’imposer comme une véritable actrice. Quelques réussites ponctuent sa filmographie – on pense à Dick Tracy ou au rôle principal d’Evita – mais les échecs s’accumulent plus vite que les triomphes. Ainsi, quand elle se lance dans le projet Swept Away sous la direction de son mari, le scepticisme prévaut.

L’échec cuisant de Swept Away

Dès l’annonce du remake du film culte de Lina Wertmuller, la presse tabloïd flaire le fiasco. À cela s’ajoute une stratégie promotionnelle bancale ; l’absence du film aux festivals estivaux alimente les rumeurs d’un naufrage artistique imminent. Le synopsis conserve pourtant une dynamique intéressante : sur une île déserte, une riche héritière arrogante doit survivre aux côtés d’un marin modeste, inversant brutalement leurs rapports de force sociaux. Mais là où la version originale proposait une satire sociale mordante, Guy Ritchie peine à retrouver cet équilibre entre provocation et émotion.

Voici ce qui a accentué le rejet critique :

Casting perçu comme artificiel, notamment pour le couple central .

. Scénario édulcoré, éloigné du propos initial .

. Bande-annonce peu engageante, minant tout espoir auprès du public.

Un coup dur pour deux carrières entremêlées

Au final, ni la présence magnétique de Madonna, ni la patte visuelle de Guy Ritchie n’auront suffi : Swept Away est boudé par les spectateurs comme par les critiques. Le verdict du célèbre critique Roger Ebert se montre sans appel : « Cette histoire signifiait quelque chose chez Wertmuller. Maintenant, elle ne signifie plus rien du tout ». Pour beaucoup, cette collaboration marque surtout l’incompréhension d’une époque où stars et réalisateurs pensaient que leur notoriété suffisait à sauver un projet bancal — ce qui n’a manifestement pas été le cas ici.