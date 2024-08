« Supracell » Saison 2 Confirmée : La série Netflix triomphe !

"Supracell" Saison 2 officiellement annoncée par Netflix.

Netflix annonce le renouvellement de Supracell

Accrochez-vous, fans de Supracell ! Netflix a officiellement annoncé le renouvellement de cette série audacieuse, mettant en scène des Londoniens ordinaires qui développent soudainement des superpouvoirs.

Dirigée par Rapman et Sebastian Thiel, la première saison de Surpacell a mis en avant un casting principal talentueux, avec des performances remarquables de Tosin Cole, Nadine Mills, Josh Tedeku, Eric Kofi Abrefa, Adelayo Adedayo, Calvin Dembra et Rayxia Ojo.

Un retour attendu

La nouvelle attendue est enfin tombée : « Supracell SAISON 2 À VENIR« . Cependant, la date de sortie de la saison 2 de Supracell, ainsi que toute information sur le casting ou le programme de production, restent encore un mystère.

Retour sur le succès de la première saison

La première saison de Supracell, qui a débuté avec six épisodes en juin dernier, a reçu un accueil favorable de la part des critiques et du public. L’exploration des superpouvoirs au sein d’un groupe de personnes noires, une perspective rarement vue à la télévision, a été saluée. Les téléspectateurs ont également apprécié Supracell, attribuant à la série un taux d’approbation de 73% pendant sa première saison.

En outre, la série a permis d’établir Rapman comme un talent de la télévision. Originaire de Londres comme les personnages de la série, il est surtout connu comme artiste de hip-hop et de rap britannique. Supracell a été sa première occasion de réaliser une série télévisée de haut vol, et il l’a fait avec grâce en créant une série aussi réfléchie.

Qu’attendre de la saison 2 ?

La saison 1 a laissé beaucoup de questions en suspens sur l’étendue des pouvoirs de l’équipe principale et leur utilisation possible. Avec le succès des séries de super-héros non conventionnelles comme The Boys et Invincible, Supracell devrait trouver son public. Son ton unique pourrait en faire l’une des séries de super-héros alternatifs les plus intéressantes.