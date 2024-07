Supacell de Netflix est-elle basée sur une série de comics ?

Centrée sur un groupe de personnes noires ordinaires qui acquièrent des superpouvoirs, la série télévisée Supacell diffusée sur Netflix explore les thèmes de l'identité, de la responsabilité et des défis liés à ces nouvelles capacités extraordinaires.

Tl;dr Supacell, une nouvelle série de super-héros sur Netflix.

Elle est réalisée par le rappeur britannique Andrew “Rapman” Onwubolu.

Elle n’est pas basée sur une série de comics.

Elle rend hommage aux histoires de super-héros et à l’est de Londres.

Supacell : un nouveau souffle pour le genre des super-héros

Netflix nous présente sa nouvelle série de super-héros, Supacell. Une création originale qui se distingue par sa fraîcheur et sa singularité. Imaginée et orchestrée par le rappeur britannique Rapman, la série met en scène un groupe de Londoniens ordinaires, luttant contre une maladie génétique, la drépanocytose, et se découvrant soudainement des super-pouvoirs. Ensemble, ils affrontent une organisation secrète déterminée à les contrôler.

Un casting dynamique et une approche audacieuse

Portée par des acteurs comme Tosin Cole, Adelayo Adedayo, Yasmin Monet Prince et Eddie Marsan, Supacell renouvelle les codes habituels des histoires de super-héros. Au-delà du spectacle traditionnellement associé au genre, la série intègre une réflexion sociale sur la race. Une particularité qui soulève une interrogation : Supacell est-elle l’adaptation d’une bande dessinée existante ou une création originale ?

La réponse est claire : Supacell est une création originale. À l’image des films Unbreakable de M. Night Shyamalan ou Super de James Gunn, elle s’inspire des codes des bandes dessinées de super-héros sans pour autant en être une adaptation. Entièrement conçue par Rapman, la série s’éloigne du modèle américain qui privilégie le travail de plusieurs scénaristes.

Une série influencée par l’histoire des super-héros

Supacell s’inspire néanmoins de l’histoire riche des récits de super-héros au cinéma et à la télévision. Sa façon d’ancrer la narration de super-héros dans une réalité familière rappelle les séries semi-réalistes comme Heroes et Misfits.

Cependant, l’influence la plus marquante de la série n’est pas un film ou une série spécifique du genre, mais son cadre : l’est de Londres. Supacell plante ses personnages et ses codes dans les rues de Brixton, Camberwell, Lewisham et Peckham. La série est autant un hommage à l’est de Londres qu’au genre des super-héros.