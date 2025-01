Supergirl : qui sont les acteurs qui interprètent les parents de Kara ?

Découvrez les acteurs qui incarneront les parents de Kara dans Supergirl: Woman of Tomorrow.

Des nouvelles étoiles dans l’univers DC

Le tournage de Supergirl: Woman of Tomorrow a récemment débuté et de nouvelles informations sur ce film de l’univers DC commencent à émerger, notamment en ce qui concerne le casting. David Krumholtz et Emily Beecham ont été ajoutés à la distribution, ils incarneront les parents de Kara Zor-El, alias Supergirl. Ils rejoignent Milly Alcock qui interprète Kara, ainsi que Eve Ridley et Matthias Schoenaerts. Jason Momoa fera également une apparition en tant que Lobo.

Le mystère des parents de Supergirl

Les rôles de Krumholtz et Beecham en tant que parents de Kara sont confirmés, mais la question reste ouverte : s’agit-il des parents biologiques de Kara sur Krypton, ou de ses parents adoptifs sur Terre ? Dans la bande dessinée originale, Kara Zor-El, comme son cousin Kal-El/Superman, a été envoyée sur Terre alors que la destruction de Krypton était imminente. Après un parcours semé d’embûches, elle arrive sur Terre des années plus tard et est adoptée par Jeremiah et Eliza Danvers. Ainsi, Kara a techniquement deux paires de parents.

Un voyage à travers la galaxie

Supergirl: Woman of Tomorrow, basé sur la série de bandes dessinées du même nom de Tom King et Bilquis Evely, voit Kara célébrer son 21ème anniversaire en voyageant à travers la galaxie. Elle rencontre une jeune fille, Ruthye, qui l’engage dans une quête de vengeance contre Krem, l’homme qui a tué le père de Ruthye. Il semble donc probable que Krumholtz et Beecham jouent Zor-El et Alura, les parents biologiques de Kara. Le film, réalisé par Craig Gillespie et écrit par Ana Nogueira, explore principalement les traumatismes et les expériences de Kara, rendant ses souvenirs de ses parents biologiques particulièrement pertinents pour l’intrigue.

Alors que Supergirl: Woman of Tomorrow est prévu pour une sortie en salles le 26 juin 2026, les fans n’auront pas à attendre aussi longtemps pour rencontrer le personnage. Alcock devrait faire ses débuts en tant que Kara/Supergirl dans Superman de James Gunn, qui sortira en salles le 11 juillet 2025.