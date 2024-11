Suno v4 est là : découvrez le générateur de musique IA qui surpasse toutes les attentes

La dernière version de Suno v4 est enfin disponible, et ce générateur de musique assisté par intelligence artificielle dépasse toutes mes attentes. Je vous invite à l'écouter vous-même pour découvrir ses améliorations impressionnantes.

Tl;dr Suno lance le modèle v4 de son générateur de musique assistée par IA

Le nouveau modèle offre des améliorations significatives en termes de qualité vocale et sonore

Suno fait face à des poursuites judiciaires pour violation présumée de droits d’auteur

Suno dévoile son générateur de musique IA v4

La startup Suno, pionnière dans le domaine de la génération de musique assistée par intelligence artificielle (IA), a récemment dévoilé son très attendu modèle v4. Cette nouvelle version offre des avancées notables, avec des chansons plus longues, un ton amélioré et une voix nettement plus naturelle sur différents genres musicaux.

Des progrès significatifs

La première version du générateur de Suno a été rendue publique en décembre de l’année dernière en tant que plugin pour Microsoft Copilot. Il s’agissait de l’un des premiers systèmes combinant musique et voix pour créer des chansons complètes. Cependant, malgré le succès de la version 3 lancée en mars de cette année, les versions précédentes souffraient d’un ton légèrement robotique. Avec la v4, cette problématique a totalement été résolue, les chansons produites par l’IA sont désormais indiscernables des performances humaines.

Outre les améliorations apportées aux voix et à la qualité sonore globale, Suno a également travaillé sur des fonctionnalités associées telles que les « covers » et les « personas ». Ces derniers permettent de créer un chanteur virtuel personnalisé basé sur des chansons précédemment générées, garantissant ainsi un style de chant cohérent à travers les morceaux. Quant aux « covers », ils offrent la possibilité de créer une nouvelle version d’un son que l’on a téléchargé ou d’un autre titre de Suno.

Une innovation contestée

Cette nouvelle version arrive alors que Suno fait face à des poursuites judiciaires de la part de Sony Music Entertainment, Warner Music Group et Universal Music Group. Ces derniers accusent Suno et son concurrent Udio d’avoir formé leur modèle sur des musiques protégées par des droits d’auteur sans autorisation. Suno réfute ces accusations en invoquant le principe de « fair use » (usage équitable) en vigueur dans le droit d’auteur américain.

Un avenir prometteur malgré les obstacles

Malgré ces défis juridiques, le potentiel de Suno v4 est indéniable. Cette avancée considérable dans la génération de musique réaliste offre de nouvelles opportunités pour quiconque souhaite créer une chanson pour un être cher, une bande sonore pour une vidéo marketing ou une musique pour un jeu vidéo. En dépit de ces avancées, Suno met en garde contre l’utilisation du générateur de paroles ReMi lorsqu’on écrit sur des sujets sensibles : « Peut générer du contenu que certains peuvent trouver offensant« .