« Summit » : un platformer d’une précision incroyable pour Playdate, prêt à toucher votre corde sensible

Un autre jeu Playdate qui m'a fait verser des larmes.

TL;DR Summit est un jeu vidéo de grimpe de montagne sur Playdate.

Le jeu présente une grande difficulté et une histoire émouvante.

C’est le deuxième jeu Playdate qui provoque des émotions fortes chez le joueur.

Dans la catégorie des jeux de plateformes, Summit se distingue de par son format peu conventionnel. Ce jeu, conçu pour la console portable Playdate au prix de 6 $, propose une expérience singulière : l’escalade d’une montagne ardue, le tout saupoudré d’une histoire profondément émouvante.

Un défi d’escalade périlleux

Dans Summit, vous incarnez un grimpeur revêtu d’une cape, déterminé à atteindre le sommet d’une haute montagne. Vous êtes guidé dans votre aventure par une voix off, s’adressant à vous comme à un « petit frère ». Équipé de piolets pour vous aider à surmonter les surfaces verticales, vous découvrirez au fil de votre progression d’autres outils indispensables pour vous sortir des situations les plus délicates.

L’environnement dans Summit se veut hostile. Entre les rangées de pointes tranchantes, les chutes dangereuses de certains perchoirs, le sol gelé sur lequel il devient difficile de rester debout, et les vents violents qui semblent rendre votre avance irréalisable, chaque niveau est une épreuve. Le jeu, constitué d’environ 70 niveaux, exige une précision rigoureuse et peut se révéler extrêmement frustrant à certains moments.

Un voyage émotionnel

Cela étant dit, l’aventure n’est pas qu’une suite d’épreuves insurmontables. À bien des égards, Summit est « plus qu’un jeu qui se résume à sauter au bon moment ». Outre ses commandes classiques, il intègre un système de manivelle qui nécessitera de votre part de la coordination pour franchir de vastes gouffres et éviter les dangers. À un certain moment du jeu, vous aurez même l’opportunité d’enfourcher un corbeau.

Mais ce qui fait vraiment le charme de Summit, c’est son ambiance profondément mélancolique et réfléchie, renforcée par une musique envoûtante qui évoque le parcours introspectif du personnage. Ce voyage prend une tournure émotionnelle imprévue à mesure que vous approchez du sommet. La vérité sur le passé mystérieux du personnage se dévoile petit à petit, donnant lieu à un final des plus touchants.

Un test déterminant pour votre persévérance

Indubitablement, Summit est une expérience qui mettra votre ténacité à l’épreuve. Remettant constamment en jeu votre persévérance, vous vous retrouverez à mourir encore et encore. Cependant, loin d’être une corvée, chaque petite victoire n’en sera que plus gratifiante. Si vous avez apprécié le mélange de difficulté extrême et de ton sentimental de Celeste, Summit sera sans aucun doute une expérience à essayer.