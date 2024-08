« Root Bear », un jeu pour console Playdate qui pourrait vous rendre dingue

Ce jeu est absurde de la meilleure des manières.

TL;DR Root Bear est fortement recommandé aux nouveaux propriétaires de Playdate.

Dans ce jeu à 3$, le but est de servir parfaitement de la bière à racine à des ours.

Les réactions amusantes des ours rendent le jeu particulièrement divertissant.

Le jeu Root Bear, continuellement cité sur la toile, est un incontournable pour les possesseurs d’une console Playdate.

Un jeu où chaque détail compte

Disponible dans le Catalogue pour la modique somme de 3$ ou sur Itch.io, Root Bear n’est pas un simple jeu où l’on sert de la bière à des ours. Au contraire, il faut faire preuve de précision pour actionner le robinet de la bière à racine avec exactitude.

Le souci du détail

Dans ce jeu, régler le débit au bon rythme et arrêter le robinet au moment opportun sont impératifs pour ne pas dépasser ou au contraire, ne pas atteindre la ligne de remplissage idéale. La mousse est également « à prendre en compte ». Mal maîtrisée, elle peut nuire à votre performance. Plus votre service se rapproche de la perfection, plus vous gagnez d’argent.

Une expérience de jeu distrayante

Root Bear stimule la compétitivité des joueurs grâce à son gameplay addictif. Mais la véritable cerise sur le gâteau réside dans la réaction des ours face à vos performances. La première fois que j’ai déçu un ours, sa réaction m’a laissée sans voix. « Avec son cri façon Howie Scream, sa mine déconfite m’a surpris ». Root Bear offre ainsi une expérience tous à la fois drôle et stimulante.