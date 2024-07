« Echoes of the Emergent » : une exclusivité Playdate absolument envoûtante

Un roman visuel post-apocalyptique très réussi signé par les créateurs de "Bloom".

TL;DR Echoes of the Emergent , un roman visuel post-apocalyptique.

, un roman visuel post-apocalyptique. Ayumi , personnage principal, lutte pour survivre dans un monde détruit.

, personnage principal, lutte pour survivre dans un monde détruit. Un jeu évocateur sur Playdate et itch.io avec une bande son captivante.

Post-apocalyptique, sombre, évocateur. Trois mots qui décrivent parfaitement le dernier jeu vidéo sorti de la prolifique équipe de RNG Party Games, le même qui nous a offert Bloom. Echoes of the Emergent a réussi à m’intéresser aux romans visuels, une tendance à laquelle j’étais resté jusque-là indifferent.

Une immersion totale

Le charme a opéré dès la première annonce. Son esthétique sombre, proche du cinéma d’animation adulte, se combinait à une ambiance mélancolique pour cerner un univers post-apocalyptique effrayant et passionnant. Une représentation ludique de l’inconcevable : la survie humaine en monde détruit.

Au fil du récit, on alterne entre la lutte acharnée d’Ayumi pour survivre dans une cité en ruine, et des flashbacks de jours meilleurs. Ses efforts effrénés pour rester en vie sont vivement contrastés par les souvenirs nostalgiques de ses proches – une dualité des temporalités, des événements et des émotions qui rend le récit vibrant et poignant.

Une esthétique remarquable

Le roman visuel accompagne brillamment le récit incarné par Ayumi avec des arrière-plans sinistres de son environnement délabré. Ces images, à peine mobiles, instaurent une atmosphère inquiétante. De plus, la possibilité de supprimer la fenêtre de texte pour une vue complète, renforce l’immersion visuelle.

Une expérience mémorable à ne pas manquer

La lecture et l’expérience offerte par Echoes of the Emergent est assurément captivante. Il ne faudra quelques heures pour parcourir l’intégralité du jeu, mais l’expérience en vaut la peine. Son souvenir persiste bien après la fin du jeu.

Disponible sur Playdate Catalog pour 8 $, le jeu est également accessible sur itch.io avec sa bande son fascinante. Le roman visuel prouve qu’il est possible de créer une expérience vidéoludique riche en émotions. En somme, Echoes of the Emergent est un trésor inestimable pour tout amateur de jeu vidéo à forte teneur narrative.