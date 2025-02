Summer Game Fest 2025 : Geoff Keighley dévoile ses dates et ses événements clés

Entre conférences, démonstrations et rencontres professionnelles, le Summer Game Fest 2025 promet d’être un moment fort pour les joueurs du monde entier.

Tl;dr Le Summer Game Fest 2025 débutera le 6 juin 2025 avec une cérémonie d’ouverture à Los Angeles, animée par Geoff Keighley.

L’événement de Geoff Keighley s’étendra jusqu’au 9 juin 2025, incluant des démonstrations, des conférences et des rencontres professionnelles.

Des premières mondiales et des invités spéciaux marqueront cette édition 2025 du Summer Game Fest.

L’industrie du jeu vidéo se réunit au Summer Game Fest 2025

Le coup d’envoi du Summer Game Fest 2025 sera donné le 6 juin 2025 à 23h (heure française) avec une conférence de deux heures en direct du YouTube Theater à Los Angeles. Geoff Keighley, l’hôte emblématique, promet un show rempli de « premières mondiales, invités spéciaux et aperçus exclusifs ». Les fans peuvent s’attendre à une avalanche d’annonces majeures et de nouvelles bandes-annonces pour les jeux les plus attendus.

Des journées dédiées aux professionnels et aux médias

Après la conférence du Summer Game Fest 2025, le 7 et 8 juin 2025 accueilleront les Play Days, un événement réservé aux médias et organisé par Iam8bit. Plus de 40 éditeurs de renom y présenteront leurs projets en exclusivité. Ce salon fermé au public permettra aux journalistes et créateurs de contenu de tester les futurs hits et d’échanger avec les développeurs sur place, en plein cœur de Los Angeles.

Un nouvel espace de discussion B2B

Une nouveauté cette année : un événement business-to-business (B2B) piloté par Christopher Dring, ancien responsable de GamesIndustry.biz. Ce forum réunira des experts du jeu vidéo et du divertissement pour débattre des tendances et des défis de l’industrie. Pour l’instant, aucune information sur la diffusion de ces échanges, mais cette initiative pourrait combler le vide laissé par l’annulation définitive de l’Electronic Entertainment Expo (E3).

Un accès pour le grand public

Si certains événements restent fermés aux professionnels, le Summer Game Fest prévoit aussi d’accueillir les fans. Les joueurs pourront assister en personne à la conférence en s’inscrivant via le site officiel. Les billets seront mis en vente dans les prochains mois. En attendant, le mystère plane encore sur les annonces prévues. Il faudra patienter jusqu’à juin prochain pour voir quels jeux marqueront cette édition 2025.