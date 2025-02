Suits : que font Harvey et Donna avec l’ouvre-boîte ?

Dans la série Suits, quel est le rôle mystérieux du ouvre-boîte dans la relation complexe entre Harvey et Donna ?

Tl;dr « Suits » est une série télévisée populaire avec un rituel d’ouvre-boîte mystérieux.

Le rituel, impliquant les personnages Donna et Harvey, n’a jamais été expliqué.

Le créateur de la série, Aaron Korsh, a délibérément laissé le rituel mystérieux.

Le mystère de l’ouvre-boîte dans « Suits »

La série télévisée « Suits », diffusée pendant neuf saisons sur USA Network, a créé un mystère qui suscite encore des questions chez les téléspectateurs : l’étrange rituel de l’ouvre-boîte. Ce rituel, impliquant deux des personnages principaux, Donna et Harvey, a été introduit dès la première saison et a continué à être un fil conducteur tout au long de la série. Cependant, son sens exact est resté insaisissable.

Un rituel énigmatique

Chaque fois qu’un procès approchait, Donna et Harvey utilisaient un ouvre-boîte dans un rituel préparatoire. Cependant, l’utilisation exacte de l’ouvre-boîte n’a jamais été révélée, laissant les téléspectateurs curieux et perplexes. Le créateur de la série, Aaron Korsh, a déclaré que l’ambiguïté était intentionnelle. Selon lui, il serait plus amusant pour les téléspectateurs de conjecturer que de connaître la vérité.

L’origine du rituel

L’origine du rituel de l’ouvre-boîte a été révélée dans un épisode de la troisième saison intitulé « The Other Time ». Dans cet épisode, Donna accepte de travailler pour Harvey, et ils conviennent que la nuit où ils ont dormi ensemble ne doit jamais être mentionnée. Harvey, saisissant alors un ouvre-boîte dans la poche d’une serveuse, suggère qu’il pourrait faire partie de leur nouveau rituel. Donna répond en riant que c’est la chose la plus stupide qu’elle ait jamais entendue. Pourtant, « c’est tout ! Le rituel a été adopté. Ils ne font vraiment rien avec l’ouvre-boîte, c’était juste un objet arbitraire disponible pour Harvey à ce moment-là. »

Le point de vue du créateur

Interrogé sur Twitter par un fan frustré de ne pas connaître la signification de l’ouvre-boîte, Korsh a répondu : « Je préfère que vous vouliez savoir que savoir. C’est pourquoi. » Lors du ATX Television Festival en 2024, il a déclaré : « Ils ne veulent pas savoir, ils veulent vouloir savoir. » Cette réponse énigmatique a peut-être éclairé certains aspects de l’ouvre-boîte, mais elle a surtout confirmé que le mystère resterait entier.

« Suits » peut avoir pris fin après neuf saisons, et le mystère de l’ouvre-boîte peut toujours titiller certains fans, mais la série continue de vivre. NBC a lancé le nouveau spin-off « Suits: L.A. » cette année, avec une nouvelle distribution et dans une nouvelle ville. Quant à savoir quels nouveaux mystères pourraient émerger dans cette série, seul l’avenir nous le dira.