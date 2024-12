Steven Moffat promet un épisode spécial de Noël 2024 de Doctor Who plus léger et amusant

Le célèbre scénariste Steven Moffat promet que son épisode spécial de Noël 2024 de Doctor Who sera plus léger et divertissant que ses précédents. Il assure que ce ne sera pas une répétition de "Blink".

Tl;dr Steven Moffat promet un épisode de Noël différent pour Doctor Who.

L’épisode, « Joy to the World », mélange humour, émotion et mystère.

Le Docteur, joué par Ncuti Gatwa, est rejoint par Nicola Coughlan de Bridgerton.

Une touche festive pour Doctor Who

Steven Moffat, scénariste renommé de la série culte Doctor Who, promet un changement d’ambiance pour l’épisode spécial de Noël 2024. Connu pour avoir écrit certains des épisodes les plus mémorables de la série, Moffat s’est cette fois attelé à une trame plus légère et festive.

« Joy to the World » : Un mélange d’humour et d’émotion

Moffat, dans une interview pour le magazine SFX, révèle que l’épisode intitulé « Joy to the World » s’articule autour d’une histoire drôle, tout en conservant une part d’émotion. « Il y a une part de fantaisie de Noël, donc je suppose que cela penche vers une fin plus humoristique, mais en réalité, cela devient assez émotionnel », confie-t-il.

Le scénariste fait également référence à la perte récente d’un des compagnons du Docteur, Ruby Sunday, interprétée par Millie Gibson, dans le dernier épisode de la saison précédente, « Empire of the Death ». Bien que son retour soit prévu dans la saison 2, le Docteur se retrouve seul pour l’instant.

Un Docteur accompagné

Malgré cette solitude, l’épisode spécial de Noël ne sera pas morose. En effet, le Docteur, joué par Ncuti Gatwa, sera rejoint par l’actrice Nicola Coughlan, connue pour son rôle dans la série à succès Bridgerton. Dans cet épisode, elle incarne Joy, une étrangère rencontrée par le Docteur dans un hôtel, qui semble avoir un lien étrange avec une mystérieuse mallette…