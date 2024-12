Steven Moffat, créateur de Sherlock, réagit aux rumeurs de reprise de la série et dévoile une idée prometteuse

Steven Moffat, le créateur de Sherlock, réagit aux commentaires récents sur une éventuelle reprise de la série, en dévoilant qu'il a déjà en tête une idée sur le retour possible du célèbre détective incarné par Benedict Cumberbatch.

Tl;dr Sherlock pourrait faire un retour à l’écran.

Steven Moffat, le créateur, a exprimé son souhait de reprendre la série.

Aucun plan concret n’a encore été mis en place.

Un retour tant attendu

Depuis la diffusion de l’épisode final intitulé « The Final Problem » en janvier 2017, les téléspectateurs ont exprimé leur désir de voir la série à succès Sherlock revenir sur nos écrans. Malgré le mot « final » dans le titre de l’épisode, le public n’était pas prêt à dire adieu à Sherlock joué par Benedict Cumberbatch et à Watson interprété par Martin Freeman.

Une résurgence possible

Au cours des dernières années, de nombreuses discussions ont eu lieu concernant la possibilité d’un retour de la série. Sue Vertue, la productrice, a récemment déclaré à Deadline qu’« il y a un avenir pour la série » si les acteurs souhaitent reprendre leurs rôles.

Des propos encourageants

Steven Moffat, le créateur de la série, a alimenté ces rumeurs dans une nouvelle interview avec le magazine SFX. Il a clarifié qu’aucune annonce officielle n’a été faite, cependant, il a exprimé son désir de faire plus de Sherlock : « J’adorerais le refaire. Ce n’est pas un format qui s’essouffle. Il a plus de cent ans et se porte bien, alors pourquoi ne pas en faire plus ? »

Un futur encore incertain

Il ajoute: « Nous le referions avec plaisir et j’espère qu’un jour nous le ferons. Il semble absurde de ne pas le faire. » Cependant, il souligne qu’il n’y a pas de plans concrets pour le moment. La question demeure donc : si Moffat et son équipe veulent le ramener, qu’attendent-ils ?