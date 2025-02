Stellar Blade rencontre Goddess of Victory: Nikke dans un DLC prévu pour l’été 2025

Shift Up lève le voile sur un DLC crossover entre Stellar Blade et Goddess of Victory: Nikke.

Tl;dr Le DLC crossover entre Stellar Blade et Goddess of Victory: Nikke sortira en juin 2025.

Il offrira de nouveaux contenus, dont un costume inspiré de Rapi et un boss inédit.

La version PC de Stellar Blade sera disponible en même temps que le DLC crossover.

Un succès rapide pour Stellar Blade

Sorti en avril 2024 exclusivement sur PS5, Stellar Blade a rapidement conquis le cœur des joueurs, atteignant plus d’un million d’exemplaires vendus dès juin 2024. Ce succès fulgurant a été accompagné de certaines polémiques liées à la sexualisation de la protagoniste, Eve, mais n’a pas empêché le jeu d’obtenir de bonnes critiques globales. Grâce à cette réception positive, plusieurs mises à jour gratuites ainsi que des DLC payants ont été annoncés pour étoffer l’expérience. L’extension crossover avec Goddess of Victory: Nikke s’inscrit dans cette dynamique de contenu additionnel, excitant les fans de ces deux univers.

Un crossover attendu avec Goddess of Victory: Nikke

Le DLC annoncé pour Stellar Blade introduira des éléments issus de Goddess of Victory: Nikke, un autre jeu développé par Shift Up. Ce dernier, sorti en 2022, a également connu un grand succès, et sa popularité justifie ce crossover tant attendu. Le premier aperçu, diffusé durant le State of Play de février 2025, dévoile un costume inédit pour Eve, inspiré de Rapi, un personnage phare de Nikke. Ce détail visuel illustre la volonté de Shift Up d’intégrer des éléments iconiques de l’univers de Nikke tout en conservant l’identité de Stellar Blade. Les fans peuvent donc s’attendre à une expérience enrichie, mélangeant les deux franchises.

Nouveaux ennemis et lieux à découvrir

La bande-annonce du DLC présente également un nouveau boss avec un masque rouge, suggérant l’introduction de nouveaux défis pour les joueurs. Ce boss mystérieux, qui semble être un personnage central du contenu additionnel, pourrait bien être lié à l’histoire de ce crossover. De plus, un nouvel environnement fait son apparition dans le trailer, indiquant que les joueurs pourront explorer une zone inédite dans cet univers richement détaillé. Ces ajouts renforceront l’immersion dans le jeu et offriront de nouvelles expériences à travers des combats et des explorations inédites.

Des attentes concernant le contenu du DLC

Bien que Shift Up n’ait pas révélé la quantité exacte de contenu que proposera ce DLC, les attentes des joueurs sont élevées. Lors du crossover avec Nier: Automata l’année précédente, Stellar Blade avait ajouté des costumes et accessoires pour Eve, ainsi que du contenu narratif. Il est donc raisonnable de supposer que ce nouveau DLC offrira une formule similaire, avec des costumes supplémentaires, des éléments cosmétiques et une extension de l’histoire. Les fans espèrent que cette collaboration avec Nikke apportera aussi de nouveaux personnages jouables ou des interactions inédites, mais rien n’a été confirmé pour le moment.

Une version PC à venir

Outre ce DLC, l’une des grandes annonces pour les fans de Stellar Blade concerne la sortie du jeu sur PC, prévue également pour juin 2025. Depuis août 2024, les joueurs attendaient cette version avec impatience, espérant profiter de graphismes améliorés et de la possibilité de jouer sur des machines plus puissantes. Cette version permettra également de toucher un public plus large et d’ouvrir la porte à d’éventuels mods, ajoutant ainsi une dimension nouvelle à l’expérience de jeu. Pour ceux qui n’ont pas encore joué à Stellar Blade, cette sortie sur PC offrira l’opportunité de découvrir le titre dans des conditions optimales.