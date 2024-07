Stellantis investit des dizaines de millions de dollars dans un secteur surprenant : les taxis volants

Stellantis investit dans une entreprise spécialisée dans l'aérospatiale, Archer. Pour un projet qui n'a cependant rien à avoir avec l'Espace.

Stellantis se tourne vers le ciel : Un pari audacieux sur les taxis volants

Stellantis, multinationale connue pour regrouper des marques automobiles telles que Dodge, Chrysler, Jeep et Ram, prend un virage ambitieux, mais inattendu. Elle jette son dévolu non plus sur la route, mais dans le ciel.

Investir en Archer

La récente déclaration de Stellantis révèle un investissement de 55 millions de dollars dans Archer. Cette entreprise aérospatiale se distingue par sa volonté de révolutionner les déplacements grâce à des taxis aériens alimentés par l’électricité.

Partenariat prometteur

L’union entre Stellantis et Archer n’est pas récente : elle date de 2020. Fort de sa place parmi les plus gros constructeurs automobiles mondiaux, Stellantis apportera son aide en matière de production et de chaîne d’approvisionnement.

Archer : un futur leader du transport aérien ?

Archer apporte déjà un certain nombre d’atouts en comparaison d’autres entreprises œuvrant également pour la « voiture volante ». L’eVTOL « Midnight », véhicule électrique à décollage et atterrissage verticaux, a déjà réussi des essais en vol. À l’aspect à mi-chemin entre un gros drone et un V-22 Osprey, ce véhicule a reçu l’aval de l’Administration Fédérale de l’Aviation pour opérer comme une compagnie aérienne.

Malgré les nombreux défis à relever pour Archer, qu’ils soient financiers, légaux ou au niveau de la production d’une flotte conséquente, l’appui de Stellantis et une reconnaissance gouvernementale sont de précieux piliers.

Bien qu’aucun calendrier précis quant à l’arrivée de ces taxis volants en ville n’ait été dévoilé, nous pouvons déjà envisager un « futur où les distances se mesurent en minutes et non plus en kilomètres« .