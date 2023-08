Steam Remote Play prend désormais officiellement en charge le jeu en 4K. D'autres nouveautés de moindre importance font leur apparition.

Valve vient de déployer une mise à jour bêta pour son client Steam qui introduit une fonctionnalité très demandée. Le service Steam Remote Play propose désormais la prise en charge de la résolution 4K, avec un ensemble de propositions permettant aux joueurs de trouver les paramètres haute-résolution parfaits pour leurs titres préférés. Jusqu’à présent, jouer en 4K était possible à distance, mais il fallait grandement tâtonner avec les paramètres et cela ne fonctionnait pas toujours très bien. Une prise en charge officielle devrait résoudre la majorité de ces soucis.

Steam Remote Play prend désormais officiellement en charge le jeu en 4K

Cette nouveauté permet enfin aux joueurs d’utiliser les périphériques haut de gamme, et notamment les moniteurs 4K, lorsqu’ils profitent d’une partie en streaming. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Steam Remote Play est un service très utile qui permet de diffuser les jeux PC de votre bibliothèque Steam sur smartphone, tablette, ordinateur portable et autre appareil. Le service dérivé Steam Remote Play Together, qui ajoute le multijoueur à cette fonction, permet aux joueurs qui ne possèdent pas le jeu de rejoindre une partie.

D’autres nouveautés de moindre importance font leur apparition

Le streaming 4K n’est pas la seule nouveauté introduite par cette mise à jour, mais c’est certainement la plus notable pour les joueurs. Valve permet aussi à ces derniers de redimensionner la fenêtre des paramètres et le bouton retour est désormais plus fiable lorsque l’on procède à des ajustements de dernière minute, comme, justement, quand on joue avec les paramètres pour le streaming en 4K. Le studio a aussi corrigé tout un tas de bugs, comme les dossiers qui ne sont pas recréés lorsque l’on vérifie les installations des jeux ou les overlays qui figent lorsque les fenêtres de dialogue de fichiers sont affichées.

Enfin, le Mode Big Picture a aussi droit à quelques correctifs mineurs et Steam est désormais disponible en indonésien. Cette mise à jour est disponible au téléchargement dès à présent, mais gardez bien à l’esprit qu’il s’agit d’une version bêta, il pourrait donc subsister quelques bugs.