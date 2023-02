Steam permet désormais de copier des jeux vers un Steam Deck ou un PC via le réseau local

Steam lance les transferts de fichiers de jeu Steam en réseau local. Voilà qui devrait simplifier considérablement les installations de jeux sur une autre machine.

Valve offre une nouvelle solution aux possesseurs Steam Deck pour installer des jeux sur leur console. Une solution qui devrait plaire tout particulièrement à celles et ceux qui ont un débit internet assez faible. Les dernières bêta en date de Steam et Steam Deck ajoutent les transferts de fichiers de jeux en réseau local, une fonction qui, comme son nom l’indique, permet de copier des fichiers existants d’un PC à un autre via le réseau local. Valve explique que l’outil permet de réduire le trafic internet et le temps nécessaire pour installer les jeux et les mises à jour puisque vous n’avez ainsi plus besoin de vous connecter sur un serveur Steam.

“Les transferts de fichiers de jeu Steam en réseau local sont parfaits pour les possesseurs de Steam Deck, les foyers qui ont plusieurs utilisateurs Steam, les dortoirs, les LAN, etc.”, explique l’entreprise. “Aucune inquiétude de bande-passante ou de limitation de data lorsque tous les fichiers dont vous avez besoin sont déjà à proximité.” Une fois que vous avez installé le logiciel sur vos appareils, Steam va vérifier s’il peut transférer les fichiers d’un jeu ou initier une mise à jour depuis votre réseau local avant de passer par les serveurs publics de contenu Steam. Si, à un moment, l’un des appareils impliqués dans le transfert se retrouve déconnecté du réseau local, Steam continuera en téléchargeant les fichiers nécessaires depuis internet.

Par défaut, la fonctionnalité n’est opérationnelle que pour des appareils connectés sur le même compte Steam, mais vous pouvez aussi transférer des fichiers entre amis sur le même réseau local. Il est aussi possible de transférer à n’importe quel utilisateur sur le même réseau, ce que vous pourriez vouloir faire pendant un tournoi LAN. Valve a publié une FAQ avec davantage d’informations concernant cette fonctionnalité de transferts de fichiers de jeu Steam en réseau local, y compris des détails sur certaines limitations de cette fonction. Direction le site de Steam pour tout savoir.

Hello! We've just shipped a Beta update to Steam and Steam Deck that includes a new feature: Local Network Game Transfers.

This allows Steam users to install games directly from one PC to another over a local network, without having to download and install from the internet. pic.twitter.com/bv9xThZCoS

— Steam Deck (@OnDeck) February 17, 2023