Steam bat un nouveau record pour la nouvelle année

Un nouveau pic record de 33 millions d'utilisateurs simultanés a été atteint par Steam avec 10 millions de joueurs simultanés en jeu.

Steam, la plateforme de Valve, inaugure 2023 en dépassant pour la première fois les 10 millions de joueurs simultanés en jeu, tout en surpassant également les 32 millions d’utilisateurs en ligne simultanés. Pour plus de détails, Steam a enregistré 10.082.055 joueurs actifs en jeu et 32.186.301 utilisateurs en ligne simultanés – des personnes qui étaient en ligne, mais qui ne jouaient pas nécessairement à un jeu – le 7 janvier dernier, dépassant ainsi les précédents records d’utilisateurs. Ce dernier chiffre a ensuite augmenté en seulement quelques heures vers les 33,078,963 utilisateurs.

Steam has reached 10 million concurrent in-game players for the first time, as well as 32 million concurrently online users today.https://t.co/D6WDHbz0B4 pic.twitter.com/rbRabSCLye — SteamDB (@SteamDB) January 7, 2023

Depuis le début de l’année 2020, qui coïncide avec le début de la pandémie mondiale de Covid-19, Steam bat de plus en plus de records d’utilisateurs simultanés en ligne. En mars de la même année, la plateforme avait pulvérisé son record d’utilisateurs simultanés de tous les temps, à 20.313.451, qui est passé à un nouveau record de 30 millions d’utilisateurs en mars 2022.

Les jeux qui cartonnent sur Steam en 2023

Les deux jeux les plus populaires ne sont pas trop surprenants dans la mesure où Counter-Strike : Global Offensive a remporté la couronne avec plus d’un million de joueurs simultanés pendant le week-end, tandis que DOTA 2 se maintient confortablement à la deuxième place. La troisième place est occupée par un nouveau venu surprenant, Goose Goose Duck, un jeu de déduction sociale multijoueur gratuit qui rappelle Among Us (un titre dont la popularité a explosé pendant les périodes de confinement) et qui a atteint un pic historique de 640.324 joueurs à l’heure actuelle. PUBG : Battlegrounds (450.151 joueurs), Apex Legends (372.374 joueurs) et Lost Ark (332.977 joueurs) sont également dans le classement avec GTA 5, Call of Duty : Modern Warfare 2, Rust, Naraka : Bladepoint et Elden Ring qui ont réuni pas moins de 100.000 joueurs.