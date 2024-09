StarCraft: Remastered et StarCraft II bientôt sur PC Game Pass

Les deux titres seront disponibles à partir du 5 novembre. Avez-vous prévu de les ajouter à votre collection ?

Tl;dr StarCraft: Remastered et StarCraft II: Campaign Collection arrivent sur PC Game Pass.

Les deux titres seront disponibles le 5 novembre pour les abonnés PC Game Pass et Game Pass Ultimate.

StarCraft II: Campaign Collection comprend plus de 70 missions issues de divers DLC.

En plus du multijoueur gratuit, les abonnés pourront profiter des campagnes solo.

Des classiques de l’e-sport arrivent sur le PC Game Pass

Deux titres emblématiques du jeu vidéo, StarCraft: Remastered et StarCraft II: Campaign Collection, vont être intégrés au catalogue du PC Game Pass, a annoncé Xbox lors du Tokyo Game Show. Les abonnés PC Game Pass et Game Pass Ultimate pourront ainsi accéder gratuitement à ces jeux à partir du 5 novembre.

Un accès aux campagnes solo

Jusqu’à présent, les composantes multijoueurs de ces deux jeux étaient déjà disponibles gratuitement sur PC. L’arrivée de ces titres sur le PC Game Pass va permettre aux joueurs de découvrir ou redécouvrir les campagnes solo. Notamment, Starcraft II: Campaign Collection qui regroupe plus de 70 missions tirées de l’ensemble des DLC, tels que Wings of Liberty et Heart of the Swarm.

StarCraft: Remastered, un classique revisité

StarCraft: Remastered propose une version modernisée du jeu original avec des graphismes en 4K, un son amélioré et des classements repensés. Cette mise à jour, disponible depuis 2017, devrait grâce à la Game Pass, faire découvrir ce titre de stratégie en temps réel (RTS) de 1998 à un nouveau public.

Des jeux toujours populaires

Malgré leur âge, ces deux jeux conservent des communautés de joueurs actives, notamment dans le monde du jeu compétitif professionnel. Beaucoup attribuent à StarCraft II, sorti en 2010, une grande part de responsabilité dans l’essor du streaming en direct.

Ce n’est pas la seule annonce de Blizzard lors du Tokyo Game Show. En effet, Overwatch 2 va bénéficier de skins (probablement très chers) basés sur l’anime My Hero Academia. Cette promotion sera disponible du 17 au 30 octobre.