Ce weekend, jouez avec Juno, le nouveau héros support d' »Overwatch 2″

Le personnage principal, autrefois connu sous le nom de Ranger de l'Espace, est le premier personnage jouable du jeu qui vient de Mars.

TL;DR Overwatch 2 annonce une nouvelle héroïne, Juno.

Juno, une Martienne, sera jouable ce week-end.

Juno mettra en avant des compétences de soutien et de guérison.

Blizzard dévoile une nouvelle héroïne : Juno

Le monde d’Overwatch 2 accueille bientôt une nouvelle héroïne. Baptisée Juno, elle rejoint la liste des personnages jouables à partir de ce week-end. Après un crossover avide avec les Transformers, Blizzard révèle à présent des renseignements clés sur l’icône à venir du célèbre jeu vidéo.

Première Martienne du jeu

Originaire de Mars, Juno est la première incarnation martienne parmi les personnages jouables. C’était une énigme menée par le surnom de « Ranger de l’Espace » lors de la BlizzCon 2023. Aujourd’hui, son vaisseau atterrit enfin sur cette version vibrante et futuriste de la Terre.

Les compétences de Juno

Une bande-annonce de gameplay présente les compétences de Juno et leur fonctionnement. Elle porte une arme principale baptisée le Mediblaster, similaire au fusil biotique d’Ana, capable de soigner des alliés et de nuire aux ennemis. Une de ses capacités, les Torpilles Pulsar, peut se verrouiller sur plusieurs cibles pour prodiguer des soins et des dégâts.

Son pouvoir, le Rayon Orbital, est un faisceau issu d’un satellite qui traverse la carte, guérissant les alliés ou augmentant les dégâts. Les détails précis de ces fonctions n’ont pas encore été révélés.

Contrairement à Ana, Juno possède des capacités de traversée. Avec le Boost Planage, elle peut s’envoler dans les airs. Elle peut aussi intervenir comme une accélératrice temporaire pour elle-même et ses coéquipiers, grâce à son anneau hyperactif.

Accessibilité de Juno

La période d’essai de Juno commence ce week-end, du 19 au 21 juillet. Elle sera accessible dans tous les modes, à l’exception du mode compétitif. Il est fort possible que nous voyions deux équipes de cinq Junos s’affronter dans le mode No Limits en Arcade. En août, elle rejoindra définitivement le casting d’Overwatch 2 au début de la saison 12.

Pour les joueurs en soutien, l’arrivée de Juno représente une occasion à saisir. Dotée d’un style attrayant et d’un excellent kit, l’équilibre de ses capacités pourrait bien faire d’elle un nouveau personnage incontournable de la franchise de Blizzard.