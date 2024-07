Blizzard dévoile les skins Transformers d' »Overwatch 2″ dans une bande-annonce animée

Autobots, en avant !

TL;DR Blizzard et Hasbro présenteront des skins Transformers pour Overwatch 2.

Les personnages Reinhardt, Bastion, Illari et Ramratta auront des skins Transformers.

La collaboration Overwatch 2 x Transformers débutera demain.

Une nouvelle collaboration dévoilée

Dans une annonce qui fera battre le cœur des fans de la première heure, Blizzard et Hasbro ont révélé une collaboration à venir entre Transformers et Overwatch 2. Sous forme d’un trailer animé dévoilé sur la chaîne YouTube d’Overwatch, les joueurs ont pu découvrir les nouveaux skins inspirés de l’univers des Autobots et d’un Decepticon.

Skins métamorphosés par l’esprit Transformers

Quatre personnages, déjà identifiables comme des robots ou des humains en armure, ont été sélectionnés pour cette fusion inédite : Reinhardt, Bastion, Illari et Ramratta. Dans un défilé vibrant d’hommage à la franchise de jouets mecha, nous avons vu Reinhardt se transformer en Optimus Prime, Bastion en Bumblebee, Illari adopter la teinte rose d’Arcee, et Ramratta évoquer le redoutable leader des Decepticons, Megatron. De nombreux joueurs attendent de voir comment ces nouveaux skins s’intègreront aux mécanismes de jeu.

Overwatch 2 : une série de collaborations marquantes

Cette fusion avec Transformers survient après une série de collaborations fructueuses pour Overwatch 2. Parmi celles-ci, on note une précédente collaboration avec Porsche qui a vu les derniers modèles du constructeur allemand transformés en skins stylisés pour D.Va et Pharah. Et sans oublier, bien sûr, la collaboration marquante avec Cowboy Bebop offrant aux joueurs la possibilité d’habiller Cassidy et Ashe aux couleurs de Spike Siegel et Faye Valentine.

Début imminent de la collaboration

« La collaboration Overwatch 2 x Transformers commence demain.« Blizzard n’a pas donné de détails sur le coût de ces nouveaux skins, ni sur le potentiel de les obtenir en guise de récompenses gratuites durant le gameplay. Une chose est sûre, cette collaboration devrait plaire aux fans qui ont grandi avec les figurines Transformers et la série animée.