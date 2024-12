Star Wars: Skeleton Crew s’inspire des jeux Monkey Island de Lucasfilm

Le showrunner de Star Wars: Skeleton Crew révèle que la série diffusée sur Disney+ tire son inspiration des jeux produits par Lucasfilm dans les années 1990.

Tl;dr Skeleton Crew, la nouvelle série Star Wars, s’inspire des jeux d’aventure LucasArts.

La série se déroule dans le même univers post-Retour du Jedi que The Mandalorian et Ahsoka.

Le thème des pirates joue un rôle crucial dans l’intrigue de Skeleton Crew.

Un nouvel ajout à l’univers Star Wars

Préparez-vous, fans de Star Wars, une nouvelle série intitulée Skeleton Crew débarque sur nos écrans. Cette dernière tire son inspiration des séries de jeux d’aventure de LucasArts.

De l’île aux singes à la galaxie lointaine

Les séries de jeux Monkey Island mettaient en scène Guybrush Threepwood, un pirate qui se mesurait à un méchant pirate, à la fois maléfique et mort-vivant, nommé LeChuck. Et, fait intéressant, les pirates ont joué un rôle significatif dans l’élaboration de Skeleton Crew.

Un cadre temporel précis

La série se situe dans la même période post-Retour du Jedi que The Mandalorian, The Book of Boba Fett et Ahsoka. Une époque où la Nouvelle République tente de gouverner tout en ignorant la montée des restes de l’Empire. C’est dans ce contexte quasi-anarchique que Star Wars tend à prospérer.

Une époque de loi du plus fort

« C’est une période un peu plus sans loi, qui rappelle l’ancien Ouest » explique le co-scénariste Christopher Ford. « C’est aussi une période où les pirates prospèrent quand les mers sont ouvertes. »

Le parallèle avec les pirates

Jon Watts, le co-scénariste, fait également remarquer un parallèle thématique entre nos enfants et l’équipage de pirates. « De bien des façons, les pirates sont des enfants adultes qui ne veulent pas suivre les règles et veulent simplement suivre leur propre voie. »

Un clin d’œil à l’univers du jeu

Watts, grand fan des jeux LucasFilm, a su incorporer des éléments de l’univers de Monkey Island dans Skeleton Crew, apportant une touche de fraîcheur à la série.