Star Wars avait un plan pour Palpatine, et il a fini au placard

Une série Palpatine a bien été envisagée

George Lucas voulait suivre son ascension

Le projet rejoint une longue liste d’abandons

Des projets Star Wars annulés, il y en a beaucoup. Assez pour former une sorte de canon parallèle, fait d’idées prometteuses qui n’ont jamais dépassé le stade du récit de coulisses. La dernière en date vaut le détour, parce qu’elle touche au cœur du pouvoir impérial.

Un projet Palpatine sorti de l’ombre

Lors d’un panel à Spacecon 2026, Ian McDiarmid, l’interprète de l’Empereur Palpatine, a révélé qu’une série live-action avait été envisagée autour du personnage. L’idée venait de George Lucas, à une époque où, justement, on n’imaginait pas encore Star Wars à la télévision comme aujourd’hui.

Selon Ian McDiarmid, George Lucas lui avait parlé d’une série qui suivrait la progression de l’Empereur, en évoquant une montée en puissance comparable à celle d’Hitler. Il a raconté ceci : « George Lucas me parlait, je pense pouvoir le dire maintenant, d’une série télévisée. À l’époque, on ne pensait pas à Star Wars en termes de séries. C’était très spéculatif. Nous avons déjeuné un jour, et il m’a dit qu’il avait cette idée, et qu’il espérait que je voudrais en faire partie. On pourrait suivre la progression de l’Empereur, un peu comme celle d’Hitler. Il pourrait y avoir une tentative d’assassinat, et bien sûr elle n’aboutirait pas. Cela paraissait vraiment passionnant. Il a aussi dit que je pourrais peut-être en réaliser une, et là je me suis évanoui. Mais malheureusement, cela ne s’est pas fait. »

Le paradoxe Star Wars à l’écran

Ce qui frappe, c’est le timing. Ces dernières années, Star Wars a mieux respiré sur petit écran qu’au cinéma. The Mandalorian, Andor, Ahsoka, Skeleton Crew ou encore The Bad Batch ont plutôt bien tenu la ligne. Et pourtant, au milieu de cette dynamique, on découvre qu’un projet aussi massif qu’une série sur Palpatine n’a jamais vu le jour.

Résultat, l’univers télé de Lucasfilm semble à la fois fertile et fragile. Il produit des séries, oui, mais il laisse aussi derrière lui pas mal de versions alternatives de la franchise.

Une franchise qui collectionne les projets stoppés

Le cas Palpatine rejoint une liste déjà longue. Parmi les exemples récents, il y a The Hunt for Ben Solo, imaginé par Steven Soderbergh et Adam Driver. Le projet aurait plu à Lucasfilm, avant d’être rejeté par Disney, via Bob Iger et Alan Bergman, qui ne validaient pas l’idée d’un Ben Solo toujours vivant.

Plus tôt, George Lucas avait aussi envisagé un projet centré uniquement sur des droïdes, sans humains, ainsi qu’un autre consacré aux Wookies. Dans un autre registre, un film solo sur Boba Fett devait être réalisé par Josh Trank autour de l’époque de Rogue One: A Star Wars Story, avant de disparaître lui aussi.

Et la liste continue avec Star Wars: Underworld, série réputée plus adulte et plus sombre, qui aurait abordé l’expansion de l’Empire, avec en toile de fond un réseau de drogue et de prostitution sur Coruscant, ainsi qu’un chasseur de primes au centre du récit. Sans oublier Star Wars 1313, jeu vidéo mené par Boba Fett, pensé comme une expérience mature, nerveuse et très cinématographique, abandonnée après la fermeture de LucasArts par Disney.

Ce n’est pas anecdotique. Chez Star Wars, l’avenir de la franchise se joue aussi dans tout ce qu’elle renonce à produire.