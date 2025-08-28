Star Wars : l’univers s’étend, mais certains héros restent dans l’ombre

Alors que l’univers Star Wars ne cesse de s’enrichir de séries et de films dérivés, certains personnages emblématiques n’ont pas encore eu droit à leur propre aventure en solo.

Tl;dr L’univers Star Wars continue de s’étendre avec films et séries, mais certains personnages restent négligés.

Qui-Gon Jinn et Padmé Amidala mériteraient des récits approfondissant leur héritage spirituel et politique.

Le succès de Cal Kestis dans les jeux vidéo ouvre la voie à une adaptation live-action très attendue.

Un univers en perpétuelle expansion

Depuis près de cinquante ans, Star Wars s’impose comme l’une des franchises les plus emblématiques du cinéma mondial. Si la saga Skywalker reste au centre de nombreuses attentions, l’univers ne cesse d’évoluer : de nouveaux films et séries — comme Star Wars: Andor, Star Wars: Ahsoka, ou encore Star Wars: The Mandalorian — explorent d’autres recoins et époques de la galaxie. Toutefois, malgré cette richesse, une impression demeure : certains personnages clés, issus de diverses œuvres, n’ont pas encore bénéficié du traitement qu’ils mériteraient à l’écran.

L’héritage spirituel de Qui-Gon Jinn

Prenons le cas de Qui-Gon Jinn. Ce Maître Jedi, figure centrale dans Star Wars: La Menace fantôme, a toujours intrigué par ses méthodes peu orthodoxes et sa connexion singulière à la Force vivante. Imaginer une série centrée sur ses jeunes années, son apprentissage auprès du comte Dooku ou sa quête personnelle avant la découverte d’Anakin Skywalker ouvrirait des perspectives inédites sur la philosophie Jedi. Ce récit pourrait interroger les origines de sa pensée indépendante : a-t-il toujours été un marginal au sein de l’Ordre ? Quels événements ont forgé son regard sur la Force ? Autant d’axes qui enrichiraient notre compréhension des bouleversements ayant mené à la chute des Jedi.

Padmé Amidala : plus qu’un amour interdit

Parmi les voix trop peu explorées figure aussi celle de Padmé Amidala. Souvent réduite à son rôle dans la romance tragique avec Anakin Skywalker, Padmé fut pourtant une stratège politique redoutable et une fervente défenseuse de la démocratie galactique. En s’inspirant des romans « Queen’s Trilogy » d’E.K. Johnston (Queen’s Shadow, Queen’s Peril, Queen’s Hope), un spin-off pourrait révéler ses premières années en tant que reine puis sénatrice, mais également mettre en lumière le rôle crucial joué par ses suivantes :

Loyales conseillères politiques, bien plus que simples gardes du corps ;

Averties en intrigues diplomatiques ;

Soutiens indéfectibles face aux dangers menaçant la République.

Ce choix scénaristique offrirait une vision renouvelée du pouvoir féminin et corrigerait les angles morts laissés par les films.

L’épopée inachevée de Cal Kestis

Difficile enfin d’ignorer l’engouement suscité par Cal Kestis, héros des jeux vidéo à succès Jedi: Fallen Order et Jedi: Survivor. Survivant à l’ordre 66, ce jeune Jedi entame une odyssée pour reconstruire l’Ordre et affronter ses démons intérieurs. Adapter son histoire en live-action — voire prolonger ses aventures entre deux opus vidéoludiques — permettrait d’approfondir ses liens avec son équipage hétéroclite, d’explorer sa relation complexe à la Force ainsi que les menaces persistantes pesant sur les derniers Jedi. Une opportunité rare pour donner vie à un personnage apprécié du public et propice à renouveler le mythe galactique.

Ainsi, si l’avenir de la saga semble assuré avec moult projets annoncés ou en cours, nombre de fans rêvent encore que certains destins inexplorés prennent enfin le devant de la scène.