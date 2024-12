Squid Game saison 3 : ce que l’on sait actuellement sur la dernière saison de la série Netflix

Tout ce que nous savons sur la troisième et dernière saison de Squid Game, la série phénomène de la plateforme de streaming Netflix.

Tl;dr La saison 3 de Squid Game est confirmée et déjà filmée.

Elle devrait sortir en 2025, avec un nouveau chapitre intense.

Le casting de la saison 3 sera fortement réduit en raison des nombreux décès en saison 2.

Une ultime saison pour Squid Game

Après un final dramatique pour la deuxième saison, la troisième saison de la série phénomène Squid Game est sur le point de faire son apparition sur Netflix. Une chose est sûre, l’histoire n’a pas encore dit son dernier mot. Les fans de la série n’auront pas à attendre trop longtemps, car la saison 3 a déjà été confirmée… et filmée !

Retour sur le terrain de jeu en 2025

La date de sortie officielle de la saison 3 n’a pas encore été annoncée, mais Netflix a confirmé qu’elle sera diffusée en 2025. Le tournage de la troisième saison est terminé, et le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk, a confirmé fin 2024 qu’ils travaillaient sur la post-production. Cela signifie que nous pourrions attendre une bonne partie de 2025 avant de découvrir les nouveaux épisodes.

Quel sort pour les personnages survivants ?

La saison 2 se termine sur un vote serré entre les joueurs sur la question de quitter ou non la compétition et de partager les gains. S’ensuit un chaos lorsque les Os attaquent les Xs, tuant plusieurs d’entre eux de manière brutale. Cependant, Seong Gi-Hun a un plan : il est temps de mettre fin au jeu une fois pour toutes.

La saison 3 devrait reprendre là où la saison 2 s’est arrêtée, et continuer les jeux. Une chose est certaine : les morts choquantes ne sont pas terminées.

Un casting réduit pour la saison 3

Comme on pouvait s’y attendre avec Squid Game, il y a eu beaucoup de morts en saison 2. Cela signifie que la liste des acteurs pour la saison 3 est beaucoup plus petite que pour la deuxième. Parmi les acteurs et personnages qui devraient revenir, on retrouve Lee Jung-jae dans le rôle de Seong Gi-hun, Wi Ha-joon dans le rôle de Hwang Jun-ho, et Lee Byung-hun dans le rôle de Hwang In-ho, l’homme de devant.