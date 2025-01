Squid Game Saison 2 pulvérise les records de Netflix dès la première semaine de sortie

La deuxième saison de Squid Game pulvérise les records de Netflix dès la première semaine de sa sortie

Squid Game continue de surprendre

La deuxième saison de la série coréenne Squid Game, très attendue, a fait ses débuts sur Netflix cette semaine et a déjà battu de nombreux records d’audience pour la plateforme de streaming.

Squid Game a été l’un des succès les plus surprenants de Netflix ces dernières années. La série a su captiver les fans d’une manière imprévisible, devenant une franchise si massive qu’il n’est pas surprenant que Netflix ait décidé de la renouveler pour de nouveaux épisodes.

Un record d’audience pour la saison 2

Selon un nouveau rapport de Tudum, la plateforme d’actualités de Netflix, la saison 2 de Squid Game a atteint un nombre record de téléspectateurs pour le service de streaming en seulement quatre jours depuis sa première le 26 décembre. D’après les chiffres internes, la saison 2 de Squid Game a déjà dépassé les 68 millions de vues dans le monde, battant le record d’une semaine précédemment établi par Wednesday en 2022, avec 50,1 millions de vues.

Un succès mondial

Squid Game a atteint la première place du classement des émissions non anglophones sur Netflix, surpassant des séries telles que « La Casa de Papel : Partie 4 » et « Lupin : Partie 1 ». Il est déjà devenu la septième émission non anglophone la plus regardée de tous les temps sur Netflix et a atteint la première place dans 92 pays différents. Il est donc sûr de dire que l’engouement pour cette franchise ne s’est pas apaisé.

Une troisième saison en préparation

La troisième et dernière saison de Squid Game devrait sortir en 2025. Aucune date de sortie précise n’a encore été annoncée pour les derniers épisodes, mais le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk, a laissé entendre que les fans peuvent « probablement s’attendre » à ce que les derniers épisodes « sortent vers l’été ou l’automne de l’année prochaine ».

La saison 2 de Squid Game se termine sur un cliffhanger énorme. Les fans attendent donc avec impatience de découvrir la suite des aventures de Seong Gi-Hun et des autres personnages.