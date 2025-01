Squid Game saison 2 : l’interprète de Thanos brise le silence sur la polémique du casting

Choi Seung-hyun rompt enfin le silence face à la controverse liée à son rôle dans la deuxième saison de la série Squid Game.

Un retour controversé dans Squid Game

Choi Seung-hyun, plus connu sous son nom de scène T.O.P, membre du groupe BIGBANG, a fait sensation en rejoignant le casting de la deuxième saison de Squid Game sur Netflix. Il y incarne le personnage de Thanos, inspiré du célèbre méchant de Marvel. Cette décision a suscité une controverse parmi les fans, l’acteur n’ayant pas travaillé depuis son arrestation pour usage de marijuana en 2017, un acte illégal en Corée du Sud.

Le défi de jouer Thanos

Interrogé par The Korea Times, Choi a décrit l’offre pour jouer Thanos comme une « proposition intimidante ». Le personnage reflétait son passé, révélant des aspects de sa vie qu’il préférerait garder cachés. Malgré ses craintes d’être cantonné à un seul type de rôle, Choi a accepté l’offre, la considérant comme une forme de destinée.

La préparation du rôle de Thanos

Choi a également travaillé dur pour comprendre et représenter fidèlement son personnage. Il a étudié les effets des substances puissantes utilisées par Thanos dans la série, afin de faire varier son interprétation selon que le personnage est sous leur influence ou non. Il a même incorporé ces recherches dans son style de rap, s’inspirant du « mumble rap », un style de hip-hop du sud des États-Unis souvent associé aux rappeurs qui consomment des stimulants puissants.

Retraite et avenir de Choi Seung-hyun

Choi avait annoncé sa retraite de l’industrie du divertissement coréen en 2020, ce qui a conduit certains à se demander si sa participation à Squid Game marquait le début d’un grand retour. Cependant, Choi a déclaré qu’il se consacre principalement à la musique, cherchant à se guérir de son passé. Il a exprimé son désir de vivre une vie plus stable et moins dramatique, en échappant aux nouvelles négatives et en trouvant plus de paix.

Les deux premières saisons de Squid Game sont désormais disponibles en streaming sur Netflix, et la troisième et dernière saison est prévue pour plus tard cette année.