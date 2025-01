Ce film Netflix a réussi à toucher des millions de spectateurs malgré des critiques sévères

Malgré des critiques mitigées à sa sortie, le film Don’t Look Up a captivé des centaines de millions de spectateurs sur Netflix.

Tl;dr Malgré les critiques, Don’t Look Up a attiré près de 500 millions de spectateurs sur Netflix.

Le film, une satire sur le changement climatique, a connu un immense succès mondial, atteignant la première place dans 85 pays.

Don’t Look Up a réussi à sensibiliser un large public en abordant des enjeux globaux à travers une comédie audacieuse.

Un accueil critique décevant

Sorti en 2021, Don’t Look Up du réalisateur Adam McKay n’a pas fait l’unanimité parmi les critiques, récoltant une note de 56 % sur Rotten Tomatoes. Pourtant, cette satire sombre sur une comète menaçant de détruire la Terre, allégorie du changement climatique, portait une ambition claire : interpeller les consciences. Avec un casting impressionnant comprenant Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence et Meryl Streep, le film semblait promis à un succès unanime. Cependant, son ton cynique et sa critique acerbe des sociétés modernes n’ont pas séduit les « gardiens culturels ».

Un triomphe populaire

Malgré cette réception critique en demi-teinte, le réalisateur Adam McKay affirme que Don’t Look Up a été vu par près d’un demi-milliard de personnes sur la plateforme de streaming Netflix. « Il ne communique jamais de chiffres précis, mais les estimations tournent entre 400 millions et 500 millions« , a-t-il confié à NME. Ce succès mondial en fait le deuxième film le plus populaire de la plateforme, juste derrière Red Notice. Numéro un dans 85 pays, cette comédie a traversé les frontières culturelles, un exploit rare dans ce genre cinématographique.

Un message au-delà du divertissement

Pour Adam McKay, l’impact du film dépasse largement le cadre d’une simple comédie. En abordant la menace d’une catastrophe planétaire, le film invite le public à réfléchir sur des enjeux globaux tels que le changement climatique. Bien que « ridicule et petit » face aux crises réelles, selon ses propres termes, Don’t Look Up a su sensibiliser un large public. Il s’agit d’une œuvre qui cherche à éveiller les consciences tout en divertissant, un pari audacieux mais payant.

Une œuvre controversée mais marquante

Entre critiques mitigées et engouement populaire, Don’t Look Up restera un exemple de film diviseur mais emblématique. Son succès prouve que l’art peut toucher un public global, même lorsqu’il prend des risques stylistiques ou thématiques. Adam McKay, malgré les critiques, salue avant tout l’accueil chaleureux du public mondial. Ce paradoxe entre critique et popularité montre que l’impact culturel d’un film ne se mesure pas uniquement en étoiles ou en pourcentages, mais aussi en résonance avec le public.