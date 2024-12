Squid Game : Gi-hun ne sera plus le même dans la saison 3

Le créateur de la série Squid Game annonce que la troisième saison va amener une transformation profonde du personnage principal.

La deuxième saison de la série événement Squid Game a été mise en ligne il y a peu sur la plateforme de streaming Netflix, et de nombreux téléspectateurs l’ont déjà terminée. Le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk, n’hésite pas à nous donner quelques indices sur la troisième saison.

Attention, cet article contient des spoilers majeurs sur la saison 2 de Squid Game.

Les sept épisodes de la dernière saison ont été dévorés par les téléspectateurs en quelques séances seulement, captivant du début à la fin. Le rythme de cette saison, peut-être plus lent que celui de la précédente, est compensé par une finale pleine d’action qui maintient en haleine tout le long. Pour toute question restée sans réponse, il est conseillé de consulter l’explication de la fin de l’émission.

Le protagoniste Gi-hun, interprété par Lee Jung-jae, a échoué dans toutes ses tentatives pour arrêter le jeu, tant de l’intérieur que de l’extérieur. Il n’a pas réussi à convaincre les gens de voter pour l’arrêt des jeux, son équipage de bateau semble avoir un capitaine traitre, et sa rébellion armée a été brutalement réprimée, son meilleur ami Jung-bae (Lee Seo-hwan) ayant été tué devant lui. Alors, quelle sera sa prochaine étape ?

Dans une interview accordée à Variety, Hwang Dong-hyuk, le créateur de Squid Game, a dévoilé quelques détails sur l’évolution de Gi-hun dans la prochaine saison. « Gi-hun a tout perdu, y compris son meilleur ami, et toutes ses tentatives ont échoué. Quel sera son état d’esprit ? Que choisira-t-il de faire ? Va-t-il continuer la mission? Va-t-il abandonner ou persister ? Vous allez rencontrer notre personnage Gi-hun à un carrefour très critique au début de la troisième saison. Gi-hun ne sera pas l’homme qu’il était dans la saison 2. »

Après avoir vécu tout cela, comment Gi-hun pourrait-il rester le même ? Il a été profondément changé par les événements de la première saison, c’est pourquoi il tente désespérément d’arrêter les jeux maintenant. Va-t-il devenir impitoyable dans la saison 3 et simplement essayer de gagner à nouveau pour sauver sa peau, ou va-t-il élaborer un autre plan pour arrêter les jeux ?

Vous avez peut-être remarqué la scène post-générique qui a été diffusée peu de temps après la mort de Jung-bae. Hwang explique que « si vous regardez cette séquence, elle vous donnera un léger indice sur ce que pourrait être la saison 3. Je pense que c’est tout ce que je peux dire pour l’instant. » La scène montre l’inquiétant robot du jeu « Feu rouge, feu vert » face à un autre robot, ce qui semble indiquer une nouvelle variation du jeu classique.

On en pense quoi ?

La série Squid Game »continue de nous tenir en haleine avec ses rebondissements inattendus et ses personnages complexes. La saison 2 nous a laissés avec de nombreuses questions en suspens sur le destin de Gi-hun. Le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk, a habilement semé des indices sur la direction que pourrait prendre la troisième saison, suscitant encore plus d’excitation et d’anticipation chez les fans. Une chose est sûre, nous sommes nombreux à attendre avec impatience la prochaine saison.