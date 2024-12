Un des meilleurs nouveaux personnages de la saison 2 de Squid Game inspiré par Thanos de Marvel

L'un des meilleurs nouveaux personnages de la deuxième saison de Squid Game a été inspiré par Thanos, le célèbre antagoniste de l'univers Marvel.

Tl;dr La saison 2 de « Squid Game » présente un nouveau personnage, Thanos.

Thanos est incarné par la star de K-pop T.O.P. (Choi Seung-hyun).

Le retour de T.O.P. à la comédie après une pause de sept ans.

Thanos : Un nouvel élément perturbateur dans « Squid Game »

La deuxième saison de la série phénomène sud-coréenne de Netflix, Squid Game, nous présente un nouvel acteur de chaos : Thanos. Ce personnage, incarné par T.O.P. (Choi Seung-hyun), une star de la K-pop, apporte une énergie électrique à la série mortelle. Arborant des cheveux violets en hommage au méchant le plus notoire de l’univers cinématographique Marvel, Thanos dénote par son extravagance.

Un personnage flamboyant et perturbateur

Contrairement à Thanos, le titan destructeur d’univers incarné par Josh Brolin, le Thanos de Squid Game doit son surnom à ses prouesses musicales, se vantant que ses «raps pourraient tuer la moitié des personnes sur la planète». Ce personnage haut en couleur entre dans le jeu après avoir perdu sa fortune dans une arnaque de cryptomonnaie orchestrée par l’YouTuber financier « Amazing Myung-gi » (Yim Si-wan), qui se retrouve également en compétition dans les jeux.

Le Thanos de T.O.P. se distingue par son intensité maniaque. Naviguant dans les jeux mortels avec une combinaison déconcertante de bravade alimentée par la drogue et d’intention malveillante, il est souvent vu dansant, encourageant et draguant les jeunes femmes alors que les autres joueurs tremblent pour leurs vies. Le personnage est constamment aperçu avec son imposant collier en forme de croix, qui contient un assortiment de drogues festives.

L’interprétation remarquée de T.O.P

L’interprétation de T.O.P. apporte une autre couche d’authenticité au rôle. Ancien membre de BigBang, l’un des groupes les plus influents de la K-pop, il apporte une véritable puissance de star au personnage. « C’était un moment pour lui de réfléchir sur sa carrière et sa vie dans l’industrie de la musique », a déclaré le producteur exécutif Kim Ji-yeonso à TheWrap.

Ce rôle marque le retour de T.O.P. à la comédie après une pause de sept ans, après sa dernière apparition dans le thriller germano-chinois de 2017, Out of Control. Ses performances précédentes ont été très saluées, lui valant le titre de Meilleur Nouvel Acteur aux Blue Dragon Film Awards 2010 et aux Baeksang Arts Awards 2011 pour son travail dans le film de guerre coréen 71: Into the Fire.

Un chaos sans précédent

Le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk, a conçu le personnage avant le casting de T.O.P., créant un antagoniste qui apporterait un niveau de chaos sans précédent aux jeux. Thanos représente une nouvelle sorte de menace, traitant la compétition mortelle comme son terrain de jeu personnel, apportant un chaos inspiré de Marvel à un jeu déjà mortel.

La saison 2 de Squid Game est désormais disponible en streaming sur Netflix.