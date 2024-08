Spotify accuse Apple d’avoir saboté certains de ses contrôles de volume sur iOS

La solution provisoire de l'entreprise pour Spotify Connect n'est pas très pratique. Est-ce que cette situation risque d'affecter son utilisation à long terme ?

Tl;dr Spotify déclare qu’Apple a supprimé la technologie permettant de contrôler le volume sur iOS via Spotify Connect.

Spotify travaille sur une solution, mais recommande d’utiliser le curseur de volume dans l’application.

Spotify accuse Apple d’enfreindre la loi sur les marchés numériques, citant des pratiques déloyales.

Spotify a récemment reçu une amende de 1,8 milliard d’euros pour avoir restreint d’autres applications de streaming musical sur l’App Store.

Spotify Connect : Un changement qui fait du bruit

Le géant du streaming musical, Spotify, a récemment annoncé que la fonctionnalité permettant d’ajuster le volume sur les appareils iOS via Spotify Connect a été « désactivée » par Apple. Cette décision a provoqué un tollé, les utilisateurs devant désormais ajuster le volume directement depuis l’application Spotify.

Une solution en cours d’élaboration

Spotify a déclaré travailler activement à une solution pour remédier à ce problème. En attendant, la société recommande d’utiliser le curseur de volume intégré à l’application iOS pour contrôler le son. Il est important de noter que ce problème ne concerne pas les connexions Bluetooth ou AirPlay et n’affecte pas les utilisateurs Android.

Spotify accuse Apple de pratiques déloyales

En outre, Spotify a une fois de plus pointé du doigt Apple, l’accusant de violer la Législation sur les marchés numériques (DMA). Le DMA vise à empêcher les « gardiens » d’abuser de leurs produits et services en utilisant des « pratiques déloyales ». Cela comprend l’interopérabilité avec les systèmes d’exploitation et les fonctionnalités logicielles.

Une amende salée pour Spotify

Rappelons que Spotify a été condamné à une amende de 1,8 milliard d’euros en mars dernier pour avoir imposé des restrictions sur d’autres applications de streaming musical sur l’App Store. Ce n’est qu’au début de ce mois que Spotify a pu afficher sa tarification dans son application dans l’UE.

En conclusion, cette bataille entre Spotify et Apple soulève des questions importantes sur la concurrence et l’équité dans l’industrie du streaming musical. En attendant une résolution, les utilisateurs de Spotify devront s’adapter à ces changements.