Sports Interactive annule Football Manager 25 à la surprise générale

La très attendue 25ème édition du jeu Football Manager a été annulée, laissant les amateurs de simulation de football déçus et dans l'attente de nouvelles informations.

Tl;dr Football Manager 25 est annulé par Sports Interactive.

Des défis durant le développement ont empêché d’atteindre le niveau de qualité visé.

Les précommandes de Football Manager 25 seront remboursées.

Le studio britannique Sports Interactive a annoncé l’annulation de Football Manager 25, suite à des retards conséquents dans sa sortie. Habituellement, la série voit le jour chaque année, mais cette version a été abandonnée au profit du prochain volet.

Une qualité compromise par des défis

La raison de cette annulation est simple : la qualité du produit final. Sports Interactive explique dans son annonce avoir rencontré des défis durant le développement qui ont empêché l’atteinte du niveau de qualité espéré. « Nous courions trop et risquions de compromettre nos standards habituels », a précisé le développeur.

Une expérience utilisateur insatisfaisante

Si de « nombreux domaines » ont atteint les objectifs fixés, l’expérience globale du joueur et l’interface n’étaient pas à la hauteur des attentes. « L’expérience globale du joueur et l’interface ne sont pas là où nous en avons besoin », a souligné le développeur. La promesse d’une avancée technique et visuelle majeure avec Football Manager 25 ne pouvait être tenue pour une sortie en mars. Le développeur n’était pas non plus disposé à reporter à nouveau la date de sortie.

Remboursement des précommandes

Face à cette situation, Sports Interactive a décidé de se concentrer sur la prochaine version du jeu, prévue pour une sortie plus tard cette année. Pour les joueurs ayant déjà précommandé Football Manager 25, un remboursement de leur achat est prévu.