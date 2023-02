Spider-Man Noir va être adapté en série télévisée

La première itération en live-action de Spider-Man Noir en collaboration entre Amazon, Sony et Marvel.

Après Silk : Spider Society, Amazon Prime Video va également pouvoir compter sur une nouvelle série live-action du Sony’s Spider-Man Universe pour garnir son catalogue. Basée sur Spider-Man Noir, celle-ci suivra un super-héros âgé et grisonnant dans le New York des années 30. Son univers sera propre et le personnage principal ne sera pas Peter Parker. A noter que Oren Uziel (Mortal Kombat, The Cloverfield Paradox, 22 Jump Street) sera le scénariste et le producteur exécutif de la série Spider-Man Noir. Phil Lord, Christopher Miller et Amy Pascal sont également impliqué dans le projet avec Sony Pictures Television.

EXCLUSIVE: A Spider-Man noir live-action series is in the works at Amazon. The show will follow an older, grizzled superhero in 1930s New York City. The main character will not be Peter Parker. https://t.co/3YU0axQ89Q — Variety (@Variety) February 9, 2023

Spider-Man Noir, le deuxième projet d’Amazon Prime Video avec Sony

La série de comics Spider-Man Noir a été lancée en 2009 dans le cadre de l’univers Marvel Noir. Cette version du super-héros emblématique vit à New York pendant la Grande Dépression. Il est mordu par une araignée cachée dans un artefact volé, ce qui lui donne des visions d’un dieu-araignée qui lui accorde des superpouvoirs. Le personnage créé par David Hine, Fabrice Sapolsky, Carmine Di Giandomenico et Marko Djurdjevic a déjà fait une apparition dans la série animée Ultimate Spider-Man, où Milo Ventimiglia a prêté sa voix, tandis que Nicolas Cage l’a incarné dans le film d’animation Spider-Man : Into the Spider-Verse.