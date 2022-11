Spider-Man : Amazon commande des séries spin-off à Sony et Marvel

En plus des films de Sony Pictures Entertainment et Marvel Studios, plusieurs séries télévisées de Sony Pictures Television diffusées sur Amazon Prime Video alimenteront le Sony's Spider-Man Universe, un univers cinématographique dédié aux personnages associés au célèbre tisseur de toile.

La première série télévisée découlant de l’accord entre Amazon, Sony et Marvel sera Silk : Spider Society. L’histoire suit Cindy Moon, une américaine d’origine coréenne mordue par la même araignée qui a attaqué Peter Parker, alors qu’elle échappe à la prison et recherche sa famille disparue. La showrunneuse Angela Kang (The Walking Dead, Terriers, Black Sun) ainsi que les producteurs Phil Lord (Solo : A Star Wars Story, Son of Zorn, Bless the Harts) et Christopher Miller (The Afterparty, The Mitchells vs the Machines, Hoops) travailleront avec Amy Pascal (Spider-Man, Venom, Kraven, Ghostbusters) pour donner vie aux personnages créés par Dan Slott et Humberto Ramos pour Marvel Comics sur le petit écran.

Jennifer Salke, responsable d’Amazon Studios, a déclaré :

La récente réimagination de la franchise Spider-Man par Amy Pascal, Phil Lord, Christopher Miller et Sony, en live-action et en animation, a été la représentation de certaines des histoires de super-héros les plus dynamiques du cinéma. Avec la vision créative d’Angela Kang, nous ne pourrions pas être plus heureux de proposer Silk : Spider Society à nos clients MGM+ et Amazon Prime Video.

Silk, le premier projet d’Amazon Prime Video avec Sony

La série Silk et les autres projets basés sur les personnages Marvel contrôlés par Sony ont été initialement rapportés comme étant en cours de réalisation en septembre 2020. À cette époque, Lauren Moon écrivait Silk, tandis qu’il a été rapporté en 2021 que Tom Spezialy avait rejoint la série en tant que showrunner dans le cadre de son propre accord global avec Amazon. C’est finalement Angela Kang qui servira de showrunner et de productrice exécutive sur Silk dans le cadre d’un nouveau contrat global pluriannuel de télévision qu’elle a signé avec le géant de l’e-commerce.

