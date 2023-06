Spider-Man 2 : la sortie de l’exclusivité PS5 est fixée pour octobre

Pas de face à face entre Starfield de Microsoft et Spider-Man 2 de Sony, mais un lancement à la même période.

Développé par le studio américain Insomniac Games, Spider-Man 2 sur PS5 proposera un web-swinging plus rapide, notamment grâce à des ailes en toile d’araignée, et des changements de personnages quasi instantanés puisque Peter Parker et de Miles Morales vont devoir sillonner les quartiers de Manhattan, du Queens et de Brooklyn pour défendre la veuve et l’orphelin face à de nouveaux méchants.

Marvel's Spider-Man 2 launches October 20. Pre-orders start June 16. #BeGreaterTogether #SpiderMan2PS5 Swing to PS Blog for details on editions and new suits https://t.co/X5u6MYbOWW pic.twitter.com/iq3zZ2aoOY — PlayStation (@PlayStation) June 8, 2023

James Stevenson, responsable de la communauté chez Insomniac Games, explique la jaquette de Spider-Man 2 :

Peter et Miles sont les deux protagonistes de notre histoire. L’arrière-plan rouge emblématique est de retour, mais avec une obscurité omniprésente, où Venom, Lézard, Kraven et d’autres méchants menacent le New York de Marvel. Vous ne manquerez pas de remarquer également que les bras des deux personnages représentent leurs nouvelles capacités, à savoir le symbiote pour Peter et les pouvoirs bioélectriques évolués de Venom pour Miles.

Spider-Man 2 et ses différentes éditions

Spider-Man 2 – Édition Standard

Jeu de base

Bonus précommande : une tenue Chevalier arachnide pour Peter et une tenue Araignée de l’ombre pour Miles, toutes deux en accès anticipé, avec trois variantes de couleurs supplémentaires chacune, un gadget Attrape-toile, également en accès anticipé, et trois points de compétence

Spider-Man 2 – Édition Deluxe (numérique)

Jeu de base

Pack Deluxe : dix costumes exclusifs (cinq pour Peter, cinq pour Miles), des stickers, des cadres supplémentaires pour le mode photo ainsi que deux points de compétence

Bonus précommande : une tenue Chevalier arachnide pour Peter et une tenue Araignée de l’ombre pour Miles, toutes deux en accès anticipé, avec trois variantes de couleurs supplémentaires chacune, un gadget Attrape-toile, également en accès anticipé, et trois points de compétence

Spider-Man 2 – Édition Collector

Jeu de base

Un steelbook

Une statuette de 48 cm mettant scène Peter Parker et Miles Morales aux prises avec le terrifiant Venom

Pack Deluxe : dix costumes exclusifs (cinq pour Peter, cinq pour Miles), des stickers, des cadres supplémentaires pour le mode photo ainsi que deux points de compétence

Bonus précommande : une tenue Chevalier arachnide pour Peter et une tenue Araignée de l’ombre pour Miles, toutes deux en accès anticipé, avec trois variantes de couleurs supplémentaires chacune, un gadget Attrape-toile, également en accès anticipé, et trois points de compétence

Spider-Man 2 sera disponible exclusivement sur PS5 à partir du 20 octobre prochain.