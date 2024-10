Spider-Man 2 envahira les PC en janvier

Le superbe rassemblement de super-héros d'Insomniac Games est en route vers Steam et l'Epic Games Store.

Tl;dr Le jeu « Marvel’s Spider-Man 2 » arrive sur PC en 2025.

Deux versions du jeu seront disponibles, avec de nombreux bonus.

Le jeu met en scène de nombreux méchants de la saga Spider-Man.

Marvel’s Spider-Man 2 débarque sur PC

Après une année d’aventure intense sur Sony PlayStation 5, Peter Parker et Miles Morales s’apprêtent à conquérir le monde du PC. C’est lors du New York Comic Con que Sony a dévoilé le grand secret : Marvel’s Spider-Man 2 sera disponible sur PC dès le 30 janvier 2025, via Steam et l’Epic Games Store.

Deux versions remplies de surprises

Cette version PC du jeu ne sera pas un simple portage. En effet, les joueurs PC auront le choix entre deux éditions différentes, chacune proposant une pléthore de fonctionnalités supplémentaires. La « Standard Edition » inclura le jeu complet ainsi que toutes les mises à jour PS5, comme 14 nouveaux costumes, des « Ultimate Levels », de nouveaux styles de costumes symbiotes et un mode figurine en mode photo. Pour les plus impatients, la « Digital Deluxe Edition » offrira cinq costumes exclusifs pour Peter et Miles, des déblocages anticipés, un gadget de saisie de toile et des objets supplémentaires pour le mode photo.

Une aventure épique dans le Spider-Verse

Marvel’s Spider-Man 2 met en scène les deux noms les plus célèbres du Spider-Verse (Stan Lee mis à part). Nos deux héros vont devoir affronter une liste impressionnante de méchants dans une version élargie de la Big Apple. Des antagonistes tels que Kraven, Black Cat et Scorpion seront de la partie, sans oublier le très attendu symbiote Venom, à la voix grave et au caractère gluant.

Ce jeu très attendu par les fans de Spider-Man promet une expérience de jeu immersive et riche en action. Préparez-vous à enfiler le costume de Spider-Man et à vous balancer entre les gratte-ciels de New York dès le début de l’année prochaine.