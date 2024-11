Spaceballs 2 : tout ce que nous savons sur l’intrigue et le casting

La suite de Spaceballs va enfin faire son retour après plusieurs décennies d'attente. Si les détails restent flous, quelques informations émergent sur cette nouvelle aventure parodique qui promet de rendre hommage aux grandes sagas de la science-fiction.

Tl;dr Spaceballs 2 pourrait sortir en 2025, mais aucune date officielle n’est confirmée.

Josh Gad est au casting, avec Mel Brooks comme producteur.

L’intrigue devrait parodier les sagas récentes comme Star Wars, avec une équipe créative menée par Josh Greenbaum.

Les fans de Spaceballs devront patienter un peu avant de voir la suite de ce chef-d’œuvre de la parodie. Bien que la production semble en bonne voie, aucune date précise n’a encore été confirmée. Selon des sources proches du projet, le film pourrait arriver en 2025, mais le calendrier exact dépendra de l’avancement des discussions sur le script et du processus de production.

Un casting avec de nouvelles têtes

Bien que Mel Brooks ne soit plus aussi actif devant la caméra, il revient dans un rôle clé en tant que producteur. Côté casting, Josh Gad a été confirmé pour un rôle majeur, bien que son personnage reste un mystère. D’autres membres de l’équipe originale sont également espérés, mais leur retour dépendra de la disponibilité et des décisions créatives de l’équipe. Les fans attendent avec impatience de voir si des visages familiers de l’univers Spaceballs feront une apparition, mais il est certain que de nouvelles têtes apporteront une dynamique rafraîchissante.

Une intrigue pleine de références

L’intrigue de Spaceballs 2 reste bien gardée, mais l’on peut s’attendre à une satire aiguisée des grandes sagas de la science-fiction actuelles, notamment Star Wars. Le film devrait parodier des éléments des films les plus populaires du moment, tout en conservant l’humour absurde et les dialogues pleins de clins d’œil à la culture pop qui ont fait le succès du premier film. Les attentes sont grandes pour voir comment le film s’attaquera à l’univers de Star Wars et à d’autres grandes franchises.

Une équipe créative de choc

Si Mel Brooks, créateur du premier Spaceballs, ne réalisera pas ce second film, il reste cependant producteur, garant de la vision originale de la saga. La réalisation sera confiée à Josh Greenbaum, un réalisateur ayant montré son talent pour la comédie avec des films comme Barb and Star. Ce changement à la tête de la direction artistique pourrait apporter une touche différente tout en restant fidèle à l’esprit du film original. L’équipe derrière la caméra promet d’apporter une nouvelle énergie à cette parodie culte.