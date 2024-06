Pourquoi Spaceballs 2 voit enfin le jour, 37 ans après l’original ?

Une suite de la parodie originale de Star Wars par Mel Brooks est annoncée.

Tl;dr Amazon MGM Studios va produire Spaceballs 2.

En plus d’être producteurs, Josh Gad et Mel Brooks seront au casting de Spaceballs 2.

Malgré un début mitigé, Spaceballs est devenu un classique culte.

La résurgence de Star Wars sous Disney offre de nouvelles opportunités pour Spaceballs 2.

Spaceballs 2 est en route

Après 37 ans d’attente, Spaceballs 2 voit enfin le jour. Le premier film, une parodie audacieuse de Star Wars créée par Mel Brooks en 1987, a marqué les esprits malgré une réception initiale en demi-teinte. Le silence radio qui a suivi n’a fait qu’alimenter les spéculations sur une éventuelle suite, qui se concrétise enfin avec l’implication de Josh Gad.

EXCLUSIVE: There's a SPACEBALLS SEQUEL in the works at @AmazonMGMStudio from @JoshGad, @MelBrooks, and BARB AND STAR director Josh Greenbaum…https://t.co/qecEJJRlQB — Jeff Sneider (@TheInSneider) June 18, 2024

Josh Gad, connu pour son rôle d’Olaf dans la série La Reine des Neiges, endossera la double casquette d’acteur et de producteur de Spaceballs 2. Mel Brooks, quant à lui, se contentera d’un rôle de producteur, laissant la barre créative à une nouvelle équipe. Cette annonce surprend, mais elle est le fruit d’un long processus.

Un démarrage difficile, une reconnaissance tardive

Le premier Spaceballs n’a rapporté que 38,1 millions de dollars au box-office, pour un budget de 22,7 millions. Le film n’a donc pas été rentable à sa sortie, et a reçu des critiques mitigées. Cette situation a freiné les ambitions de suite de la MGM.

Toutefois, Spaceballs a su conquérir le public au fil des années, devenant un classique culte et une parodie adorée de Star Wars et d’autres franchises de science-fiction. La popularité croissante du film a rendu l’idée d’une suite plus plausible, capitalisant sur la nostalgie d’un public fidèle.

Une suite multiple fois avortée

La suite de Spaceballs a connu de nombreux faux départs. Rick Moranis, l’acteur de Dark Helmet, a confirmé en 2013 des discussions sur une suite peu après la sortie du film original. Malheureusement, aucun accord n’a été trouvé.

Une série animée Spaceballs a même vu le jour en 2008, et Mel Brooks a envisagé de produire Spaceballs 2: The Search For More Money après la sortie de Star Wars: The Force Awakens. Cependant, ces projets n’ont jamais abouti.

Le retour de Star Wars : une opportunité pour Spaceballs 2

Le timing de Spaceballs 2 semble parfait, coïncidant avec le renouveau de Star Wars sous l’égide de Disney. Le nouveau film pourra ainsi parodier non seulement la trilogie originale, mais aussi The Mandalorian, Rogue One: A Star Wars Story et d’autres. Si le succès est au rendez-vous, qui sait, Spaceballs 3 pourrait même voir le jour.