South Park dévoile une scène post-générique inédite, jugée trop extrême pour la télévision

La série South Park a récemment créé la surprise en dévoilant une nouvelle scène post-générique, jugée trop audacieuse pour être diffusée à la télévision. Ce contenu inédit soulève déjà de nombreuses réactions parmi les fans et les médias.

Tl;dr Une scène finale exclusive diffusée seulement sur Paramount+.

La saison 27 multiplie les controverses et records d’audience.

Accord majeur avec Paramount+ pour 1,5 milliard de dollars.

Un final inédit réservé au streaming

L’actualité de South Park n’en finit plus de faire parler. Si la saison 27 bat des records d’audience et suscite la controverse dès ses premiers épisodes, c’est surtout un détail de diffusion qui retient aujourd’hui l’attention des fans : la présence d’une scène post-générique « trop folle » pour être montrée lors du passage télévisé sur Comedy Central. Seuls les abonnés à Paramount+ ont pu découvrir cette séquence inédite, révélée dans la version streaming de l’épisode deux, intitulé « Got A Nut ».

Diffusion fragmentée, scène choc et running gag

Le mercredi 6 août, alors que les téléspectateurs américains assistaient au retour tant attendu après une semaine de retard imprévue, l’épisode semblait se conclure brutalement sur une référence musicale aux Peanuts, avec le président Donald Trump et ses comparses entonnant une chanson pendant le générique. Pourtant, il manquait une pièce du puzzle. Sur Paramount+, la fin propose une autre version : un sketch grinçant où la Secrétaire américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, poursuit son running gag macabre en abattant le chien de Superman – Krypto – ultime clin d’œil à l’esprit irrévérencieux du show.

L’influence du streaming sur la création

Difficile de ne pas voir dans ce choix éditorial un symptôme de la nouvelle stratégie adoptée par les créateurs. Le mode de production express – chaque épisode étant conçu en moins d’une semaine pour coller à l’actualité – permet désormais aux auteurs d’ajouter ou modifier des scènes entre la diffusion télé et le streaming. Il semblerait donc que cette séquence n’ait pas été censurée mais simplement intégrée en dernière minute à la version destinée à la plateforme numérique. Cette souplesse donne aux fans encore plus de raisons d’être attentifs aux versions disponibles exclusivement sur Paramount+, où surprises et bonus semblent devenir monnaie courante.

Nouveau contrat record et avenir assuré

En toile de fond, l’avenir de South Park se joue autour d’un accord monumental : un engagement signé cet été pour cinq ans avec Paramount Global, s’élevant à près de 1,5 milliard de dollars. Cet arrangement prévoit dix épisodes annuels ainsi qu’un accès exclusif au catalogue historique du dessin animé sur Paramount+. Malgré un lancement marqué par un épisode polémique qui n’a pas hésité à égratigner son nouveau diffuseur, le PDG du groupe, David Ellison, a tenu à rassurer les amateurs : « Matt et Trey sont incroyablement talentueux… Ils ont toujours su manier l’irrévérence sans distinction ».

Au vu des récents succès et innovations apportés par ce tandem créatif, difficile d’imaginer que le phénomène South Park s’essouffle de sitôt.