South of Midnight : une aventure gothique au cœur du Sud américain

Plongez dans un conte moderne mêlant folklore et mystère avec South of Midnight.

Tl;dr South of Midnight plonge les joueurs dans un Sud gothique où réalité et folklore se mêlent dans une quête empreinte de mystère et d’émotion.

Hazel, dotée de pouvoirs de tissage, doit affronter des créatures mythologiques tout en démêlant les secrets de sa famille et de son identité.

Avec ses décors somptueux, sa narration captivante et sa musique inspirée du Sud, South of Midnight promet une expérience visuelle et sonore inoubliable.

Un héritage d’originalité signé Compulsion Games

Développé par Compulsion Games, South of Midnight est un jeu d’aventure et d’action en vue à la troisième personne. Prévu pour une sortie le 8 avril 2025 sur Xbox Series X|S et PC, cette exclusivité de Microsoft transporte les joueurs dans une version macabre et fantastique du Sud des États-Unis. Les joueurs incarnent Hazel, une jeune femme qui, après une catastrophe dans sa ville natale, découvre qu’elle est une « Weaver », une tisseuse magique capable de réparer les liens brisés entre les esprits et les êtres vivants.

Un voyage initiatique empreint de folklore

Lorsque l’ouragan frappe la ville fictive de Prospero, Hazel est plongée dans un univers gothique où la réalité se mêle aux légendes. South of Midnight de Compulsion Games explore des thèmes profonds de famille, d’identité et de découverte personnelle à travers une quête pour retrouver la mère disparue de Hazel. Ce voyage initiatique la confronte à des créatures mythiques inspirées du folklore du Sud, tout en levant le voile sur les secrets de son passé familial.

Des pouvoirs ancestraux pour affronter l’inconnu

South of Midnight promet des combats uniques grâce aux pouvoirs de tissage de Hazel. Ces pouvoirs permettent de réparer les traumatismes des créatures, appelées « Haints », tout en luttant contre leur nature destructrice. Les joueurs exploreront diverses régions du Sud, chacune offrant un charme distinct et des créatures fascinantes à découvrir. Reconstituer les morceaux de la « Grand Tapestry » sera essentiel pour restaurer l’équilibre de ce monde fantastique.

Une immersion visuelle et sonore exceptionnelle

Compulsion Games mise sur une esthétique soignée pour South of Midnight, mêlant décors luxuriants et ambiances décadentes propres au Sud gothique. Le comté fictif de Prospero regorge de détails, avec des personnages mémorables et des paysages évocateurs. South of Midnight s’appuie aussi sur une bande-son inspirée des traditions musicales du Sud des États-Unis, offrant une expérience émotionnelle et immersive qui plonge les joueurs dans une atmosphère unique et envoûtante.