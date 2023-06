South of Midnight : un univers magique avec un style artistique original

Développé par les créateurs de Contrast et We Happy Few, South of Midnight est un jeu d'action-aventure à la troisième personne ensorcelant qui se déroule dans le Grand Sud américain.

Le studio montréalais Compulsion Games dévoile South of Midnight, une aventure fantastique et macabre sur les mythes du Grand Sud américain :

Dans la peau d’Hazel, vous explorerez les mythes et rencontrerez des créatures du folklore du Sud dans un monde macabre et fantastique. Lorsqu’un désastre frappe sa ville natale, elle est appelée à devenir une tisserande, à savoir une réparatrice magique de liens et d’esprits brisés. Dotée de ces nouvelles capacités, Hazel devra affronter et maîtriser de dangereuses créatures, démêler les écheveaux du passé commun de sa famille et – si elle a de la chance – retrouver un endroit où elle se sentira chez elle.

Un trailer pour South of Midnight

South of Midnight sortira sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam/Microsoft Store) à une date de sortie inconnue.