Sony supprime l’obligation de connexion PSN pour certains jeux PC

Les joueurs PC peuvent désormais profiter de plusieurs jeux PlayStation sans avoir à se connecter à un compte PlayStation Network.

Tl;dr L’obligation de connexion au PSN devient facultative pour certains jeux solo sur PC.

Des contenus exclusifs seront proposés aux joueurs qui se connecteront avec un compte PlayStation Network.

Ce changement fait partie de la stratégie de Sony pour étendre son influence sur le marché PC.

Une restriction critiquée par les joueurs

Jusqu’à présent, plusieurs jeux PlayStation nécessitaient une connexion PSN, une exigence mal perçue par la communauté PC. De nombreux joueurs considéraient cette obligation comme une contrainte inutile, surtout pour des expériences solo. Cette politique limitait aussi l’accessibilité des jeux dans certains pays où le PlayStation Network n’est pas disponible. Le mécontentement avait déjà éclaté avec Helldivers 2, dont l’obligation de connexion avait provoqué une vague de critiques sur Steam. Face à la pression, Sony avait rapidement fait marche arrière. Cette nouvelle annonce s’inscrit dans la continuité de ce revirement.

Quatre jeux désormais accessibles sans PSN

Sony a confirmé que quatre de ses titres majeurs sur PC ne nécessiteront plus de connexion PSN : Marvel’s Spider-Man 2, The Last of Us Part II Remastered (disponible le 3 avril 2025), God of War Ragnarök et Horizon Zero Dawn Remastered. Cette décision concerne uniquement les modes solo, les fonctionnalités en ligne restant soumises à un compte PSN. Elle devrait satisfaire les joueurs PC qui souhaitent profiter pleinement de ces jeux sans contrainte supplémentaire. Elle marque aussi une volonté d’ouverture de la part de Sony, qui cherche à séduire un public plus large sur PC.

Des bonus pour inciter à se connecter au PSN

Même si la connexion PSN ne sera plus obligatoire, Sony souhaite toujours encourager son utilisation. L’entreprise a annoncé l’ajout de contenus exclusifs pour les joueurs qui choisiront de lier leur compte PlayStation Network à leurs jeux PC. Ces bonus incluront des tenues, ressources et autres récompenses en jeu, bien que la liste exacte varie selon les titres. De plus, la connexion PSN permettra d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires, comme la gestion des amis et le suivi des trophées.

Un changement stratégique pour Sony

Ce revirement montre que Sony prend en compte les attentes des joueurs PC et adapte sa stratégie en conséquence. L’entreprise cherche à renforcer sa présence sur le marché du PC, un secteur en pleine expansion. Après le succès des portages de ses exclusivités PlayStation, Sony semble vouloir faciliter l’accès à ses jeux pour attirer encore plus de joueurs. Cette ouverture pourrait être un premier pas vers une stratégie plus souple, où les futures exclusivités PlayStation arriveraient plus rapidement sur PC, sans contraintes inutiles.