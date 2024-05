Sony prépare un adaptateur PC pour son PlayStation VR2

Cette année, le casque devrait bénéficier de la prise en charge sur PC. Alors, est-ce que cette nouvelle pourrait changer votre expérience de jeu ?

Dans le paysage technologique de cette année, une annonce de Sony laisse entrevoir une avancée significative. Selon une déclaration coréenne récemment mise à jour, la firme nippone promet d’offrir une plus grande liberté à son PlayStation VR2, notamment en travaillant sur un adaptateur pour ordinateurs personnels. Cette nouvelle est d’autant plus intéressante qu’elle laisse entendre une volonté de Sony de permettre une connexion filaire PC pour son casque de réalité virtuelle.

Les détails spécifiques de cet adaptateur restent flous. Impossible, à ce stade, de savoir comment il fonctionnera, à quoi il ressemblera, ou combien il coûtera. Pour autant, cette découverte “prête foi aux preuves précédentes que le casque aurait une connexion PC filaire”. La compagnie pourrait envisager d’utiliser les ports DisplayPort ou HDMI pour améliorer la fidélité de l’image.

Sony is certifying an adapter to allow PSVR2 hardware to work on PCs pic.twitter.com/JFQDJVW7NP

— Brad Lynch (@SadlyItsBradley) May 29, 2024