Sony imagine des manettes PlayStation qui pourraient changer de température

Bientôt une manette qui change de température chez Sony ? La puissance dans la paume de la main pour une expérience toujours plus immersive.

La capacité qu’ont nos appareils électroniques à délivrer des réponses physiques significatifs face aux interactions de leurs utilisateurs devient aujourd’hui un aspect fondamental du design produit. Ce domaine d’application visant à créer des réponses physiques aux entrées numériques est appelé l'”haptique” et son implémentation va du simple stimulus comme la vibration d’un smartphone lorsque l’on reçoit un SMS à des prothèses médicales ultra-modernes pensées et conçues pour restaurer la grande complexité du sens perdu du toucher.

Le retour haptique dans le jeu vidéo se situe quelque part entre ces deux extrêmes. Les lumières et les vibrations font partie de l’expérience du jeu vidéo à la maison depuis des années, mais les ingénieurs tentent depuis toujours de repousser les limites pour faire participer davantage de joueurs et proposer une immersion plus intense et profonde. L’innovation haptique est l’une des manières d’y parvenir. Sony a récemment déposé un brevet qui opte pour une nouvelle approche dans ce domaine, en faisant changer de température à la manette entre les mains du joueur en réponse à certains stimuli. Ce brevet n’est qu’un premier pas, mais cela pourrait représenter un changement important dans la manière dont les périphériques de jeu communiquent avec leurs joueurs.

Le brevet en question de Sony est très succinct ; on peut notamment lire : “Une manette [qui] dispose d’un capteur qui utilise un composant élastique déformable, détecte le contact de l’utilisateur ou une action déformante de ce composant élastique et déclenche un signal électrique basé sur le contact détecté ou l’action déformante en question.” Cette nature déformable n’est cependant qu’un aspect de la technologie décrite dans ce document, le brevet détaillant aussi l’inclusion d’un “système de contrôle de la température”.

La puissance dans la paume de la main

Ces deux éléments pourraient travailler de concert, selon Sony : “le système de contrôle de la température pourrait être contrôlé de telle manière que plus la déformation est importante, plus la température augmente.” Autrement dit, cette hypothétique future manette pourrait intégrer un élément capable de répondre aux actions du joueur en faisant changer électriquement la température.

Sony ne décrit cependant aucun cas d’usage précis pour ce système. Il pourrait très simplement s’agir de refroidir la manette lorsque le personnage du joueur entre dans un monde froid ou de la faire chauffer quand il y a un feu à proximité. Ou pas. Dans son introduction à la fin des années 1990, la manette vibrante était trop simple, avec des vibrations qui se déclenchaient très approximativement selon certains événements à l’écran. Dans les années qui ont suivi, les systèmes de vibration ont évolué jusqu’à devenir un véritable langage haptique, capable de moduler leur fréquence et leur intensité pour communiquer des informations nuancées au joueur. La température deviendra-t-elle un élément aussi complexe et significatif de l’expérience ? L’avenir nous le dira. Le brevet de Sony indique en tous les cas que c’est une possibilité. Cependant, comme avec tout brevet, nul ne sait si cette idée deviendra réalité. À suivre !