Sony Interactive Entertainment renouvelle son partenariat avec l’UEFA

Le renouvellement du partenariat entre l'UEFA et Sony Interactive Entertainment va faire avancer les efforts en faveur du développement et de la croissance du football féminin.

La marque PlayStation de Sony Interactive Entertainment sera visible pendant trois ans sur les divers panneaux publicitaires présents durant les matchs de football masculin et féminin des plus prestigieuses compétitions européennes organisées par l’UEFA ou Union of European Football Associations (Union des associations européennes de football).

🎮 Welcome to the UEFA women's football family, @Playstation! ⚽ We're excited to expand our 25-year partnership with a three-season deal that includes sponsorship of @WEURO 2025 and @UWCL, debuting at tonight's quarter-final games. More: ⤵️ — UEFA (@UEFA) March 21, 2023

Andrea Perez, vice-présidente senior du département Brand, Product and Services Marketing de Sony Interactive Entertainment, a déclaré :

Le football féminin a transformé le monde du sport et captivé des millions de personnes dans le monde entier. Nous sommes ravis de faire équipe avec l’UEFA pour élever le football féminin et explorer de nouveaux croisements entre le football et la culture du jeu grâce à cette expansion passionnante de notre partenariat de plus de 25 ans. Alors que la marque PlayStation cherche à réimaginer l’avenir du jeu vidéo, c’est un privilège de faire partie de ce moment passionnant du football, mené par des athlètes qui changent la donne et qui inspirent une nouvelle génération de fans.

En plus d’étendre son partenariat avec l’UEFA qui a débuté en 1997 pour la Champions League, le nouvel accord de trois saisons implique que Sony Interactive Entertainment sponsorisera la Women’s Champions League, le Women’s EURO 2025, l’European Women’s Under-19 Championship, l’European Women’s Under-17 Championship, le Women’s Futsal EURO et l’initiative Together #WePlayStrong avec la marque PlayStation.