Sony Group Corporation : Kenichiro Yoshida gouvernera bientôt aux côtés de Hiroki Totoki

Le directeur financier Hiroki Totoki va devenir président et directeur des opérations de Sony Group Corporation.

Actuellement PDG de Sony Group Corporation, Kenichiro Yoshida a décidé de confier la stratégie de la multinationale japonaise à Hiroki Totoki :

Sony est une entreprise diversifiée dont l’objectif (ou la raison d’être) est de remplir le monde d’émotions, grâce au pouvoir de la créativité et de la technologie. Afin de mettre en œuvre de manière approfondie l’allocation des capitaux, la collaboration entre nos filiales et la gestion du portefeuille d’activités, nous avons décidé, après en avoir discuté avec le conseil d’administration, de promouvoir Hiroki Totoki au poste de président et de le nommer directeur des opérations à compter du 1er avril prochain.

BREAKING | Sony Group CFO Totoki to succeed Yoshida as president.https://t.co/ELTHse02Q6 — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) February 2, 2023

Shuzo Sumi, président du conseil d’administration et du comité de nomination chez Sony Group Corporation, a déclaré :

L’été dernier, j’ai reçu une proposition de Kenichiro Yoshida recommandant la nomination de Hiroki Totoki au poste de président et de directeur des opérations, afin de renforcer la structure de gestion de la société. Bien que nous partagions tous le même point de vue au sein du conseil d’administration, à savoir que M. Totoki avait accompli des performances exceptionnelles en tant que directeur financier, le comité des nominations a alors entamé un processus d’analyse à multiples facettes comprenant l’évaluation du besoin d’un directeur des opérations et de l’aptitude de M. Totoki à assumer le rôle de président et directeur des opérations. Cette proposition a été discutée au sein du conseil d’administration et approuvée à l’unanimité lors de la dernière réunion du conseil.

Hiroki Totoki, le nouveau visage de Sony Group Corporation

Hiroki Totoki a rejoint Sony en 1987. Il a travaillé principalement dans le domaine de la finance et a été le fer de lance de la création de Sony Bank en 2001. C’est à ce moment-là que l’expérience du lancement et de la gestion d’une nouvelle entreprise, bien qu’à petite échelle, avec un esprit de start-up, a constitué la base de ses valeurs de management actuelles. Il a par la suite épaulé Kenichiro Yoshida lors de sa présidence chez So-net Entertainment (aujourd’hui connu sous le nom de Sony Network Communications) avant de revenir avec lui chez Sony en 2013. Il a également conçu le plan d’affaires à moyen terme du groupe et dirigé l’activité des smartphones.

Hiroki Totoki a ajouté :

Je suis reconnaissant à Kenichiro Yoshida et au conseil d’administration pour la confiance qu’ils m’ont accordée en me nommant aux fonctions de président et de directeur des opérations, et je ressens en même temps un grand sens des responsabilités. Avec M. Yoshida, l’équipe de direction de Sony Group Corporation et nos employés dans le monde entier, j’aimerais créer une spirale positive qui commence avec la sélection de Sony par les clients, qui dynamise ensuite nos employés, qui nous permet d’attirer davantage de nouveaux talents, qui augmente la valeur de notre entreprise et qui nous permet enfin de redonner à la société.