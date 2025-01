Sony abandonne les Blu-ray vierges

L’ère des Blu-ray enregistrables s’achève : Sony cesse leur fabrication sans envisager de successeur.

Tl;dr Sony cessera la production de Blu-ray enregistrables en février 2025.

Cette décision inclut également la fin des MiniDisc, MD-Data et cassettes MiniDV, formats emblématiques mais dépassés.

L’abandon reflète la transition vers des solutions numériques modernes, comme le cloud et le streaming, qui rendent les supports physiques obsolètes.

La fin des Blu-ray vierges

Sony a confirmé qu’il cessera de fabriquer des Blu-ray enregistrables en février 2025, sans prévoir de modèles de remplacement. Cette décision concerne uniquement les disques vierges utilisés pour enregistrer des données sur PC ou DVR, et non les Blu-ray préenregistrés contenant films et séries. Ce choix fait suite à une annonce précédente où Sony indiquait vouloir progressivement mettre fin au développement de supports optiques enregistrables. Depuis le début des années 2000, Sony a été un pionnier de cette technologie, lançant les premiers prototypes Blu-ray en 2000 et des enregistreurs en 2006. Cependant, l’évolution des technologies et la montée en puissance du cloud et des supports numériques semblent avoir scellé le sort de ces disques.

Une tendance générale à l’abandon des Blu-ray

Sony n’est pas le seul acteur à abandonner ce format. Des géants comme LG, Samsung ou Oppo ont déjà arrêté la production de lecteurs Blu-ray ces dernières années. Bien que le Blu-ray ait offert une qualité d’image et de stockage révolutionnaire à son lancement, les usages numériques modernes l’ont rendu de moins en moins pertinent. Le streaming domine aujourd’hui l’industrie du divertissement, rendant obsolètes les supports physiques pour une grande partie des consommateurs. L’arrêt des Blu-ray enregistrables s’inscrit donc dans une tendance plus large, où les disques optiques laissent progressivement place à des solutions plus pratiques et économiques.

La disparition des MiniDisc et autres supports

Outre les Blu-ray, Sony met également fin à la production de MiniDisc, MD-Data et cassettes MiniDV. Lancé en 1992, le MiniDisc avait été conçu comme une alternative plus robuste aux cassettes et CD traditionnels. Malgré un succès limité à certaines niches, ce format a maintenu une base d’utilisateurs fidèles. Ces derniers pourraient rencontrer des difficultés pour se procurer des disques vierges à l’avenir, bien que certains continuent à utiliser ces supports avec des smartphones ou d’autres appareils compatibles. Cet abandon reflète l’évolution rapide des besoins en stockage et des méthodes d’enregistrement.

Un adieu aux supports physiques

Avec cette décision, Sony marque un tournant dans l’histoire des formats physiques. Le développement des technologies numériques a drastiquement réduit la demande pour des supports tels que les Blu-ray ou MiniDisc. La fin de leur production symbolise l’adoption généralisée de solutions numériques plus modernes, comme les disques durs externes, le cloud ou le streaming. Si cette annonce suscite de la nostalgie pour certains, elle illustre surtout une transformation incontournable du marché technologique. Sony, autrefois pionnier des formats physiques, se concentre désormais sur des innovations plus adaptées aux usages contemporains.