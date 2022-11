Sony a vendu plus de 25 millions de PS5 et c'est loin d'être terminé.

Durant la dernière présentation de ses résultats financiers, Sony déclare avoir vendu pas moins de 3,3 millions de PlayStation 5 durant ce trimestre, lui permettant d’atteindre le même chiffre que l’année dernière, ce qui porte le total d’unités vendues depuis le lancement à 25 millions. Les chiffres de ce trimestre sont cependant bien loin des 18 millions de ventes de PS5 attendues pour l’année fiscale 2022. À la moitié de l’année fiscale (qui se termine le 31 mars), Sony compte 5,7 millions de ventes, presque similaire à 2021 à la même période (5,6 millions).

Sony a vendu plus de 25 millions de PS5

Malgré un nombre identique de PS5 vendues, les revenus ont augmenté de manière significative (12 %), à environ 4,92 milliards de dollars, ceci grâce notamment à l’augmentation du tarif de la PS5, il y a quelques mois. Cependant, les bénéfices sont en diminution de 49 % à cause de la récente acquisition de Bungie, ainsi que l’augmentation des coûts de développement.

Sony a vendu 11,5 millions de consoles l’année dernière. Il y a de grandes chances que les ventes de 2022 soient du même acabit. Cela étant dit, les fêtes de fin d’année seront déterminantes, tout comme la capacité de production du géant japonais. C’est un problème qui ronge la PS5 depuis son lancement, à cause de la pandémie de Covid-19 et d’autres soucis. En mai dernier, Sony expliquait avoir enfin pu augmenter la production pour répondre à la demande, profitant d’un retour à la normale des fournisseurs. Sans communiquer le moindre chiffre précis, on constate ici et là que la console est plus facile à acquérir que ces derniers mois.

Et c’est loin d’être terminé

Dans le même temps, les ventes de logiciels sont passées de 76,4 millions l’année dernière à “seulement” 62,5 millions. Les téléchargements numériques représentent 63 % de ce chiffre, en légère augmentation par rapport à l’année passée. Le nombre d’abonnements PlayStation Plus est en baisse pour le deuxième trimestre consécutif.

Sony a revu ses prévisions de revenus à la baise pour le prochain trimestre à cause d’une baise inattendue dans les ventes de jeux maison. Le géant reste optimiste pour la prochaine année fiscale, visant pas moins de 23 millions d’expéditions de PS5 sur la période. Il s’attend aussi toujours à vendre 18 millions de consoles d’ici à la fin de l’année fiscale (mars 2023). À suivre !